"A tettes jó hírneve előbbre való, mint egy hat gyermekes édesanya élete?" - kérdezi Orosz Bernadett Varga Judittól

Ahogy arról az Alfahír elsőként beszámolt, előállt az a meglehetősen visszás helyzet, hogy előbb áll bíróság elé Orosz Bernadett, mint az őt 8 hónappal ezelőtt brutálisan összeverő volt barátja. A hatgyermekes anyukának bíróság előtt kell felelnie azért, mert a támadás utáni posztjában megnevezte az elkövetőt, így sérülhetett annak jó hírneve. A volt barátja 5 millió forint sérelemdíjat követel az összevert nőn.

További tanulságokkal szolgál az Orosz Bernadett elleni támadás története. Ő az a hatgyermekes miskolci anyuka, akit még tavaly november bántalmazott olyan kegyetlenül a volt barátja, hogy a sérülései láttán az eljáró rendőr is arról beszélt, ilyen brutális támadást nő ellen még nem követtek el.

Egyébként, ha az a Facebook-bejegyzés nincs, valószínűleg Orosz Bernadett megverése is csak egy lenne a sok hasonló, és gyakran tragikus eset közül, azonban

a miskolci nő azóta is igyekszik felhívni az ügyére, illetve a kapcsolati erőszakkal kapcsolatos jogszabályi hiányosságokra a figyelmet.

Ennek egyik formája, hogy rendszeresen levelez Varga Judit igazságügyi miniszterrel, és a párbeszéd pillanatnyi állását meg is osztja a közösségi oldalán. Így például az Igazságügy Minisztérium már odáig eljutott,

"hogy elzárkózik a az ideologikus nyelvezet szükségtelen használatától, mert az Alaptörvényben biztosított jogokat nem lehet politikai alapon megközelíteni, a probléma kezelésének világnézeti alapon való megkülönböztetése nem szolgálja a nők és a családok érdekeit."

Mindenesetre a Varga Judit vezette tárca a "az ügy nagy jelentőségére tekintettel" a transzparenciára, a minél szélesebb társadalmi összefogásra buzdít, és kiemelten fontosnak tartja az áldozatok által igénybe vehető szolgáltatásokról, támogatásokról és az új áldozatsegítő központok létrehozásáról szóló tájékoztatást.

A szép szavak ellenére, augusztus 26-án mégis Orosz Bernadettnek kell bíróság elé állnia. Többek között erről is ír a 18 oldalas válaszában a nő, amelyet egyébként az Alfahírnek is eljuttatott, és amire a mai naptól számolva 5 napon belül választ vár Varga Judittól.

Továbbra is arra kíváncsi, hogy lehet az, hogy Magyarországon a tettes jó hírneve előbbre való, mint egy hat gyermekes édesanya élete, akit majdnem agyonvertek a védett katonai objektumban Bujákon. Orosz Bernadett szerint egy koherens jogrendszerben — elsődlegesnek kell lenni az áldozat védelmének.

Éppen ezért kizárólag a büntetőeljárás jogerős befejezése és az áldozat kártalanítása után kerülhet sor a perre a tettes jó hírnevének a megsértése miatt.

Hangsúlyozza továbbá, hogy önvédelemből és közérdekből hozta nyilvánosságra 2019 novemberében a tettes teljes nevét (amit két nappal később eltávolított az oldalról), nehogy másnak is ártson.

Egyébként a PATENT Egyesület szerint Orosz Bernadett esete nem egyedi, "a családon belüli és párkapcsolati erőszakkal kapcsolatos büntető ügyek gyakran évekig húzódnak, s ez idő alatt nemcsak a felelősségre vonás húzódik, de a sértettek hatékony védelme sem biztosított. Mindeközben az elkövetők által előszeretettel indított rágalmazási és kártérítési perek sokkal gyorsabban zajlanak – ráadásul gyakran zárulnak a bántalmazóknak kedvező ítélettel. Tavalyi tanulmányunkban többet is olvashattok az elhúzódó eljárások problémájáról.”

Orosz Bernadett azt is kéri, hogy az áldozatból lett jogvédőket is vonja be a minisztérium a közös munkába. Ugyanis - írja - az áldozatok középpontba állítása nem csak azt jelenti, hogy a már meglévő áldozatoknak tanácsadással és esetleg átmeneti szállással segít a kormány.

Az áldozat-központúság azt is jelenti, hogy a jogalkotó felismeri a fizikai, szexuális, gazdasági, érzelmi, mentális erőszak különböző fajtáit, a kényszerítő ellenőrzést és az okozott kárt.

Ennek megfelelően kell kriminalizálni bizonyos cselekvéseket, és bűnmegelőzéssel megvédeni a potenciális áldozatokat.

Varga Juditnak azzal is szembesülnie kell, hogy a Btk. jelenlegi formájában nem sorolja a kapcsolati erőszak elkövetői közé az áldozat volt partnerét, vagy azt, akivel soha nem is élt egy háztartásban az áldozat. De döbbenetes az is, hogy a kapcsolati erőszak esetében a Btk. rendszerességet követel meg a súlyos testi sértés megállapításához.

"Tehát Magyarországon nem elég a jogalkotó számára, ha egy férfi egyszer követ el súlyos testi sértést a nő ellen"

- figyelmeztetett a hiányosságokra Orosz Bernadett.

