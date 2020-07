Szlávik: "nem a maszkhasználat szabályait kell szigorítani, hanem azokat betartani, amik jelenleg vannak"

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház osztályvezető infektológus főorvosa az InfoRádiónak beszélt a koronavírusról, ebből emeltünk ki néhány részletet.

Hol kell tartani a vírustól?

"Általában a zárt terek jelentenek veszélyt, és ez a baj az iskolákkal, a tömegközlekedéssel, a konferenciákkal. Az már bebizonyosodott, hogy ez a vírus, pláne maszkhasználat nélkül, zárt térben könnyen terjed. Én ezért szoktam azt mondani, hogy nyitott terekben, strandokon, vízpartokon, szabad téren nem kell annyira félni. Ott elég a távolságtartás, de zárt terekben muszáj a maszkhasználat. Az iskolákban ez nehezen megvalósítható."

Szlávik szerint nem a maszkhasználat szabályait kell szigorítani,

„hanem azokat kell betartani, amik jelenleg vannak. Abszolút látható az elmúlt hetekben, hogy hogy lazul a fegyelem. Tömegközlekedési eszközökön, éttermekben, bevásárlócentrumokban nem vagy nem helyesen használják a maszkot, pedig a helyes maszkhasználat az és a távolságtartás, illetve a gyakori kézfertőtlenítés az, amivel egyelőre védekezni tudunk.”

Az infektológus úgy gondolja, hogy

a jól hordott maszk a jó maszk.

Hogy az pontosan milyen?

„Tehát az a maszk, ami az ember orrára van felhúzva, az a bizonyos merevítő, ami fölül van benne – és legyen benne merevítő –, az szépen rásimul az arcunkra, ezáltal megakadályozza, hogy a levegő bejusson. Általában elegendő a sebészi maszk utcán, bevásárlóközpontban, olyan helyeken, ahol nagyobb embertömeg van.”

Lesz második hullám?

„Egészen biztos, hogy az egyes országokban észlelt első hullámhoz hasonló jelenségek nem lesznek már. Gondoljunk Olaszországra, Spanyolországra: tízezres nagyságrendű megbetegedés rengeteg halottal nem lehet újra. Ne felejtsük el, hogy az első hullám váratlanul érte az embereket és a kórházakat is. Ettől már nagyon messze vagyunk. Magyarországot egyébként a nagyon jól védekező országok közé sorolják. Ez valóban így van, hiszen nálunk még mindig nagyon sok szigorú szabály érvényes, még akkor is, hogyha az emberek nem nagyon akarják betartani.”

Szlávik szerint az látszik, „ahol a járványügy lazít, ott jön a második hullám”.

Lesz oltóanyag?

„Magyarországon is két-három, valóban vírusellenes gyógyszer áll rendelkezésünkre,és mindez néhány hónap alatt. Tehát én abszolút optimista vagyok, pláne a védőoltás tekintetében.”

Szlávik kifejtette, hogy egy koronavírus elleni védőoltást nem lehet néhány hónap alatt kifejleszteni:

„Itt arról van szó, hogy évekig, sokszor évtizedekig tartó oltóanyag-kísérletek kerültek abba a stádiumba, hogy ebben az évben a már kifejlesztett technológiát ki lehet egészíteni a koronavírussal.”

Mikor lesz oltás?

Szlávik szerint januártól számítva egy-másfél éven belül. „Egyes optimista jelzések már októberre, mások télre, megint mások tavaszra hozzák azt az időt, amikor már széles körben elérhető lesz az oltás.”

Az oltások pedig már készen vannak:

„Ezek az oltások már most is készen vannak. Ezeket az oltásokat, legalább nyolcat, járványos körülmények között emberek tízezrein fogják heteken belül kipróbálni. Járványos körülmények között mondom, tehát Brazíliában, Oroszországban, az Egyesült Államokban, Indiában, tehát olyan helyeken, ahol biztosítani lehet azt, hogy kiderüljön, valóban megvédi-e az embereket a koronavírustól. Ilyenkor a páciensek egyik csoportja megkapja a valódi oltást, a másik csoportja pedig úgynevezett placebót kap, és ezáltal ki lehet deríteni, hogy az oltást kapottak mennyire lesznek védettek az új típusú koronavírus-fertőzés ellen. Ezekből biztos, hogy legalább öt-hat hatékony lesz.”

Meddig kell maszkot hordanunk?

„Én korábban úgy gondoltam, hogy el fog tűnni a vírus. Eltűnik, lenullázódik, mint például Új-Zélandon. Mondjuk könnyű nekik: sziget. Elérték azt, hogy nulla lett az új esetek száma, és amíg az országba nem engedtek be külföldről embereket, nulla is maradt. Látható, hogy ez Magyarországon, Európában nem fog menni. Nemrég bejelentette az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, hogy ne is próbálkozzunk ezzel, tehát ne zárjuk le a határokat, ne zárjuk le az országokat, hanem próbáljuk meg a maszkviselés szabályaival, a távolságtartással, és azzal, hogy nagyobb rendezvényeket tiltunk, akár focimeccset vagy koncerteket, megakadályozni azt, hogy a vírus tovaterjedjen. Úgyhogy egyelőre úgy tűnik, hogy a világ ezt tartja be, hogy nem a határokat zárják le, hanem az egyes országok próbálnak meg hatékonyan védekezni. Ezt kell csinálni. Ha valamennyi új esetet tudjuk izolálni, valamennyi kontaktot fel tudjuk kutatni, akkor meg tudjuk akadályozni, hogy ezekből a kisebb gócokból nagyobb járvány alakuljon ki.”

A teljes interjú itt olvasható.