A mozifilmek hamarosan 17 nap után is felkerülhetnek online felületre

Áprilisban állt a bál Hollywoodban, amiért a Universal azt találta ki egy streaming csatornára küldött Trollok a világ körül című animációs film kimagasló nézettségi adatait látva, hogy a jövőben egyszerre mutatja majd be a kisebb filmjeit a mozikban és a VOD platformokon.

AZ AMC mozihálózat (akiknek világszinten 1000 filmszínháza van) akkor annyira berágott a stúdióra, hogy kijelentették többet nem fognak Universal logóval ellátott filmet bemutatni a komplexumaikban, később a Cineworld is beállt melléjük. Most úgy fest a dolog, hogy az előbbi mégiscsak beadta a derekát és alá fogja írni a szerződést, mely szerint az eddigi

3 hónap helyett, mostantól akár 17 nap után is megjelenhetnek prémium VOD felületeken a mozis filmek.

Jeff Shell a Universal vezérigazgatójának későbbi kijelentése, miszerint a koronavírus miatti korlátozások feloldását követően fel akarják forgatni a forgalmazás és az ipar világát, csak olaj volt a tűzre, de úgy fest bejött a számítása. A bejelentett megállapodás egyelőre csak a Universalra vonatkozik, de a későbbiekben nagy valószínűséggel a többi stúdió is becsatlakozik majd, azok pláne, akik saját streaming szolgáltatóval rendelkeznek.

Az elmúlt években már kezdett átrendeződni a piac, az erőviszonyok a streaming szolgáltatók oldalára billentek. Jelenleg még mindenki tapogatózik. A 17 nap szerintem egész jó időkorlát, hiszen bő két hete marad a filmeknek bizonyítani létjogosultságukat a mozikban. Az elmúlt fél év pedig abszolút rávilágított arra, hogy lehet óriási sikereket aratni a VOD világában. Erre az egyik legjobb példa a járvány előtt Az ír volt a Netflixen

- nyilatkozta Csizmazia "Cheese" Gábor, A Hetedik Sor Közepe filmes portál alapítója és főszerkesztője lapunknak, a hamarosan érvénybe lépő megegyezésről.

Belső információk szerint az AMC természetesen nem fog pórul járni, ugyanis a PVOD bevételek után bizonyos százalékot kap majd. A kitalált modell még akár jobban is megérheti a moziknak, mint az eddigi felállás, ugyanis az online, friss filmek megtekintésének összege drágább, mint egy mozijegy, arról nem is beszélve, hogy a filmszínházak így megspórolják a teremfenntartás és vetítések bizonyos költségeit, a vetítési listáról száműzhetik azokat a darabokat, amik nem teljesítenek jól, illetve rövidebb időn belül akár több filmet is bemutathatnak.

A bejelentett változás nem csak a blockbuster filmeket, hanem a kisebb költségből készülő, akár művészfilmként aposztrofálható alkotásokat is érinteni fogja, hiszen ha látják a mozik, hogy nem az elvárt számadatokat produkálják, gyorsan online felületre száműzhetik őket.

Fontos viszont megjegyezni, ha egy film kimagaslóan teljesít, akkor a 17 nap kitolható. Egy biztos, a moziba járás szeánsza alapvetően fog megváltozni. Csizmazia szerint a művészfilmek számára a modell, akár mentőöv is lehet, mivel