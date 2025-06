Fontos részleteket közöltek a nyugdíjasok élelmiszer-utalványáról

A nyugdíjasok számára kiutalni szánt 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány szabályait a Törvényalkotási bizottság csütörtöki ülésén a jövő évi költségvetés megalapozásáról szóló törvénybe illesztették bele annak a jövő heti zárószavazása előtt – írja a HVG. Eszerint ez a 30 ezer forint

– minden élelmiszert árusító boltban és őstermelőnél felhasználható,

– címletértéken kell elfogadni,

– készpénzre nem váltható át,

– nem minősül jövedelemnek,

– nem örökölhető.

Az utalvánnyal kapcsolatos minden költséget az állam fog viselni, a kereskedő pedig bármely banknál beválthatja majd, amiért a pénzintézet semmiféle díjat, jutalékot nem számíthat fel.

Az, hogy meddig lesz érvényes az utalvány, kik a jogosultak, és kik az elfogadásra kötelezettek, a címleteket, illetve a kézbesítés módját később egy kormányrendelet fogja szabályozni.

Orbán Viktor februári évértékelő rendezvényén jelentette be, a nyugdíjasok az ősztől visszakapják a zöldségek, gyümölcsök és tejtermékek áfáját. A szaksajtó akkor rámutatott, ez legfeljebb kétezer forintot jelentene havonta, emellett azonban óriási adminisztrációs, illetve informatikai fejlesztési teher is hárulna elsősorban a kisebb üzletekre. Ezért – ahogy arra lapunk rámutatott – a 2026-os büdzsé számai között nem is szerepel a nyugdíjasáfa összege, ehelyett adják ezt az egyszeri 30 ezer forintot juttatást.