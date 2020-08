Komoly nemzetközi tiltakozás az UNESCO-nál: nem akarják, hogy a kormánykörök beépítsék Fertő tavat

Húsz ország harminc civil szervezetének aláírásával juttattak el tiltakozó levelet a Fertő parti beruházás ügyében az UNESCO központjába - írta az enyugat.hu.

"Fel kívánjuk hívni a figyelmét a növekvő veszélyre az egyik határon átívelő UNESCO Világörökségi helyszínnel, a Fertő / Neusiedlersee Kultúrtájjal kapcsolatban. A magterületen, amely Ramsari és az EU Madár- és Élőhelyvédelmi direktíváinak keretén belül Natura 2000-es területként is nyilvántartott, nem fenntartható turisztikai fejlesztések veszélyeztetik a terület kiemelkedő egyetemes értékét"

- ez áll abban a levélben, amit 20 ország 30 civil szervezete írt alá, s amit az UNESCO Világörökség-központ igazgatójának, Mechtild Rösslernek címeztek.

Az aláírók között osztrák, román, német, asuztrál, angol, kínai, belga, kanadai, olasz, norvég, lengyel, amerikai környezetvédő szervezet mellett A Fertő Tó Barátai Mozgalom elnevezésű helyi civil csoport is szerepel. A felhívásban arra kérik a világszervezetet, működjön együtt a magyar és osztrák kormányokkal annak érdekében, hogy a Fertő magyar oldalán egy természetbarát, a környék lakóinak érdekeire épülő arányos fejlesztés valósuljon meg.

"100 szobás, 4 csillagos szálloda a magyarországi magterületen belüli építésének terve 2020. július 31-én engedélyt kapott. A helyi magyar és osztrák lakosok UNESCO Világörökségi központnak küldött figyelmeztetései ellenére, nincsen jele annak, hogy a magyar kormány a tó soproni partján tervezett idegenforgalmi infrastruktúra fejlesztéseket újragondolná"

- közli a levél, ami felsorolja a tervezett létesítményeket: kemping, motel és száz szobás négy csillagos szálloda, 800 férőhelyes parkoló, teniszpályák, vitorlás és evezős kikötő.

"Ezek a fejlesztések nincsenek összhangban az UNESCO Világörökségi helyszínek számára kidolgozott működési útmutatóval"

- fogalmaztak, hozzátéve:

"ezek a fejlesztések nem felelnek meg az UNESCO Világörökségi helyszínek számára kidolgozott működési útmutatónak sem, ami szerint minden javasolt helyszínnek rendelkeznie kell megfelelő kezelési tervvel vagy más dokumentált kezelési rendszerrel, amely meghatározza, hogyan kell megőrizni a hely kiemelkedő egyetemes értékét, lehetőleg széleskörű együttműködés révén".

Néhány nappal korábban a cyberpress.hu írt arról, hogy Brenner Koloman, at Országgyűlés jobbikos elnöke kérdésekkel fordult Barcza Attil fideszes parlamenti képviselőhöz, valamint Farkas Cipriánhoz, Sopron fideszes polgármesteréhez a már lassan 2 éve mozdulatlan beruházással kapcsolatban.

"A Fertő tó fejlesztése régi ígéret és régen elvárt lépés. Sajnos a Fidesz és Barcza Attila képviselő úr szeme előtt most is a haverok és rokonok zsebe és nem a soproni régió lakosainak érdeke lebegett: így épült volna első körben egy óriási hotel és hatalmas, a tó adottságaihoz nem illő jachtkikötő a tóparton. 2018 novemberében az egész ügy részletes első fórumát a soproni Jobbik szervezte meg, ahol az érintettek, cölöpház-tulajdonosok, csónaktulajdonosok, jachtosok, vállalkozók és aggódó civilek végre elmondhatták kétségeiket, panaszaikat. És nem, tisztelt fideszes propagandisták, mi nem a beruházás ellen vagyunk, hiszen részletes terveket is bemutattunk arról, hogy a fertőrákosi strand mellett, a hegykői és balfi tókijáratot egyszerre kellene felújítani" - írta a Jobbik soproni politikusa, majd felsorolta a megválaszolnadó kérdéseit:

Ki a terület vagyonkezelője? Milyen jogköre, felhatalmazása van a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő nonprofit Zrt-nek?

Milyen indokkal tiltották meg a magyar vállalkozók, üdülőházak, büfék üzemeltetést, míg az osztrák vendégház zavartalanul működhetett?

Miért akadályozták a magyar hajók működését, míg az osztrák hajó üzemelhetett?

Mi indokolta a strandbezárást, miközben valós építési tevékenység lassan két éve nem zajlott?

Miért zárták le a területet robbanószerkezet miatt, ha ezt sem a rendőrség, sem a tűzszerészek nem tartották indokoltnak?

Készült-e haszonelemzés a beruházásról, a létrehozott objektumok üzemeltetéséről, ha igen hol érhető el?

Mekkora költséggel járt az új (a 2015-östől eltérő) Fertő-tavi fejlesztési koncepció és tervek elkészíttetése? Ez milyen költségvetésből került kifizetésre?

Kinek a feladata volt a társadalmi egyeztetés a koncepcióval, terveztetéssel, engedélyeztetéssel kapcsolatban?

Pontosan hány alkalommal, mikor, hol és milyen formában történtek a fenti társadalmi egyeztetések? Ezek hol és mikor kerültek előzetesen meghirdetésre?

Mikor fürödhetünk végre a Fertőben? Főleg egy olyan helyzetben, mikor az emberek hosszú bezártság után végre mennének a természetbe, így a tóra is, ahol teljes mértékben megoldható lenne a kellő távolságtartás.

És nem utolsó sorban a Fertő tóra épült turisztikai szolgáltatók is bevételhez juthatnának, így a soproni régió családjai jobb anyagi helyzetbe.

Korábbi helyszíni beszámolónkból kiderül, hogy csak külön engedély birtokában lehet lejutni a feltúrt Fertő tavi parthoz.

Egy óriással kell szembeszállniuk - elveszítheti a Fertő tó a világörökségi státuszát Sopronban kiderült, akad olyan ügy, ami összeköti az osztrák és a magyar civileket, és ugyanolyan fájdalmas a határ mindkét oldalán: különböző gazdasági érdekkörök belekezdtek (belekezdenének?) a Fertő tó beépítésébe.