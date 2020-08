A Real Madrid és a Juventus is búcsúzott

A Manchester City és az Olympique Lyon jutott negyeddöntőbe a pénteken újraindult labdarúgó Bajnokok Ligájában, a nyolcaddöntő visszavágóján az angolok ezúttal házigazdaként győzték le 2-1-re a Real Madridot, a franciák pedig 2-1-re kikaptak ugyan a Juventus otthonában, de idegenbeli góljuk továbbjutást ért.

Manchesterben védelmi megingást kihasználva Sterling góljával a 9. percben vezetéshez jutott a házigazda, amely a félidő közepéig kézben tartotta az irányítást. Akkor Benzema helyzete lendületet adott a vendégeknek, akik a francia csatár fejesével a 28. percben egyenlítettek. A második játékrészben végig az angolok diktálták a tempót, és Varane újabb óriási hibáját kihasználva Gabriel Jesus a 68. percben megszerezte a Manchester City győzelmét jelentő találatot.

- értékelt a mérkőzés után a Manchester City edzője, Pep Guardiola.

„Természetesen nem vagyunk boldogak, kikaptunk, kiestünk. Büszkék lehetünk arra, amit elértünk ebben az idényben. Ilyen a futball, kikaptunk most egy jó csapattól, ezt el kell fogadunk. Megvoltak a lehetőségeink a gólszerzésre. Az idény kilencvenöt százalékában mutatott teljesítményünkre és az elért eredményekre büszkék lehetünk. A Real Madrid vezetőedzője maradok addig, amíg nem történik valami rendkívüli esemény, többet nem is kell kérdezni a jövőmről. Mindannyiunknak szüksége van most a pihenésre, aztán már jön is az új idény”