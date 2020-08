Figyelmeztették a robbanékony anyagokra a libanoni vezetőket

Biztonsági forrásokra és dokumentumokra hivatkozva a Reuters hírügynökség azt írta, Libanoni biztonsági tisztségviselők júliusban figyelmeztették Michel Aun elnököt és Hasszán Diáb kormányfőt arról, hogy 2750 kilogramm ammónium-nitrátot tárolnak a bejrúti kikötő egyik raktárában, ami biztonsági kockázatot jelent, berobbanása pedig romba döntheti a fővárost. A katasztrófa be is következett, a robbanás pedig letarolta a kikötőt és környékét, emberéleteket követelve.

A kikötői biztonságért felelős libanoni állambiztonsági főigazgatóság jelentésében egy magánlevelet említ, amelyet Aunnak és Diábnak küldtek július 20-án, s bár annak tartalmát nem idézték szó szerint, egy magas rangú biztonsági tisztségviselő azt állította, hogy egy januárban indított vizsgálat eredményét összegezte, amely arra jutott:

azonnal gondoskodni kell az ammónium-nitrát biztonságos elhelyezéséről.

A libanoni elnöki hivatal még nem válaszolt a Reuters megkeresésére ezzel a levéllel kapcsolatban. Aun a múlt héten megerősítette, hogy tudott az ammónium-nitrátról, és utasította a legfelsőbb biztonsági tanács főtitkárát, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Az elnök úgy véli, ő nem felelős a robbanásért, s azt sem tudta, milyen veszélyes anyagról van szó, vagy épp hol tárolták.

Diáb egyik képviselője azonban megerősítette, hogy

a miniszterelnök megkapta a szóban forgó levelet, és azt el is küldte a legfelsőbb biztonsági tanácsnak véleményezésre.

A miniszterelnöki képviselő elmondta, a jelenlegi kabinet a robbanás előtt 14 nappal kapta meg a dokumentumot, s napokon belül lépett az ügyben. Diáb kormánya hétfőn lemondott, de ügyvivőként folytatja munkáját a választásokig.

Az ammónium-nitrátot 2013 óta tárolták a bejrúti kikötőben, azóta megannyi levelet írt az ügyben a bíróságoknak a kikötői és a vámhatóság, valamint biztonsági tisztségviselők azért, hogy távolítsák el a veszélyes vegyületet. Ezt pedig a Reuters által megismert jelentés is megerősítette. A raktárban mindezek mellett tűzijátékot is tároltak, az épület őrizetlenül állt, falait lyukak borították és még egy ajtó is kimozdult a helyéről. A problémákat nyár elején kezdte el helyrehozni kikötői hatósági utasításra egy csoport szíriai munkás, azonban őket senki sem felügyelte.