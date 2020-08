Márki-Zay Péter gratulált Jakab Péter mai bejelentéséhez

Márki-Zay Péter Facebook-posztjában a Mindenki Magyarországa Mozgalom nevében gratulált a Jobbik döntéséhez, amely szerint a magyar néppárt mind a 106 egyéni választókerületben egy közös, ellenzéki jelölt, előválasztás és közös miniszterelnök-jelölt legyen.

Mint ismert, Jakab Péter ma Facebook-oldalán számolt be a párt országos elnöksége által elfogadott döntésekről. Márki-Zay örül, hogy „a Párbeszéd és a Szocialisták után a Jobbik is csatlakozott a 106 előválasztás megszervezéséhez, ami óriási előrelépés az ellenzéki sikerhez. Ha mind a 106 körzetben a választók döntik majd el, ki a Fidesz legyőzésére legalkalmasabb közös jelölt 2022-ben, akkor az ellenzéknek akár kétharmados, rendszerváltó többsége is lehet majd az új parlamentben.”

A 2018-ban alakult Mindenki Magyarországa Mozgalom vezetője azt írja,

„az előválasztás a nyílt vitákkal, a jelöltek kampányával növeli az ellenzéki aktivitást, a tudatos választói magatartást, és kiszűri az elfogadhatatlan és esélytelen pártjelölteket, akik nem ismerik a körzetüket, nem dolgoznak a kampányban, hiszen csak veszíteni küldik le őket a pártközpontok."

Márki-Zay azt szeretné, hogy minden párt csatlakozzon az előválasztáshoz, valamint hogy legyen egy közös ellenzéki program, ami garantálja, hogy a 2010 utáni korrupció felszámolásával a 2010 előtti korrupció sem tér vissza. A mozgalom alapítója úgy véli, az egyetlen közös lista a legjobb választás, ugyanis „ha nem körzetenként egy jelölt, egy közös miniszterelnök-jelölt, egy közös lista, és egy közös program áll szemben a Fidesszel, akkor még az utolsó pillanatban is módosítani fogják a szabályokat, ellehetetlenítve ezzel az ellenzéki sikert.”