Ócsai polgármester: 100 ezer alatt nem nagyon lehet ingatlant bérelni, a megszabott árak így is ez alatt vannak

Korábban beszámoltunk róla, hogy az ócsai devizakárosult-lakótelepnek 2019 januárjáig a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. volt a gazdája, de felszámolták az állami céget, és a terület átkerült a helyi önkormányzathoz. A lakótelepet a Fidesz-kormány azért építtette, hogy olcsó, stabil lakhatással segítse a devizahitelek drágulása után csődbe ment és lakás nélkül maradt családokat.

Azonban az ócsai önkormányzat úgy döntött, 2021. január 1-től minden lakás bérleti díját akár többszörösére is emeli. Ez alól a növelés alól azok képeznek majd kivételt, akik szeptember végéig igazolják szociális rászorultságukat - jelentették be egy hete, augusztus 4-én.

Ki fog szociálisan rászorultnak számítani?

A bérlők jelenleg 16-21 ezer forintot fizetnek havonta az ingatlanokért, az emelést követően, a ház méretétől függően ez akár 60-84 ezer forint is lehet, vagyis, ha valaki az önkormányzat szerint nem rászoruló, annak jövő év elejétől akár háromszor több bérleti díjjal kell kalkulálnia. A rászorultság mértékétől függően két sávot határozott meg az önkormányzat: az első a "költségelven” 35-49 ezer forintos, míg a második a „szociális alapon” 25-35 ezer forintos.

Ha egy család összjövedelme meghaladja a 230 ezer forintot, akkor a "szociális bérlői" kategóriából már ki is esett, míg ha egy háztartás 340 ezerből gazdálkodhat, akkor a "költségelvű" középkategóriára sem lesz jogosult.

A 2010 óta Ócsa polgármestere, a fideszes Bukodi Károly lapunknak elmondta, hogy nagy tévedés az az állítás miszerint háromszorosára növelnék a bérleti díjakat, hiszen a 2017-ben hozott önkormányzati lakásrendeletükben már akkor meghatározták a bérlési feltételrendszert, egyszerűen ehhez fogják most hozzáigazítani ennek a 83 lakásnak a bérleti költségét is.

Azt kértük a lakóktól, hogy aki tudja szeptember végéig igazolja a szociális rászorultságát. Ők továbbra is majd szociális alapon bérelhetik a lakásokat. Aki nem szociálisan rászorult és a jövedelme megengedi, az költségelven vagy piaci alapon tudja majd tovább bérelni az ingatlanokat.

Ironikus módon pont a lakók hitelét nem vették figyelembe

Ebben még akár ráció is lehetne az önkormányzat részéről, csakhogy az új rendelet kihagy egy fontos elemet a képletből, mégpedig a lakók kiadásait. Egy háztartás összjövedelme meghaladhatja a 340 ezer forintot, de azt nem veszik figyelembe, hogy ebből az összegből mekkora megy el a hiteltörlesztésre. Az akár háromszorosára növelt díjak azt eredményezhetik, hogy a hitelcsapdából végre kilábaló lakók ismét nehéz helyzetbe kényszerülnek, ezzel az önkormányzat fő érve, miszerint az emeléssel a térséget és lakóikat zárkóztatnák fel a környékhez, okafogyottá válik.

Főleg most, a koronavírus-járvány okozta gazdasági megzuhanás közepén. A polgármester elmondása szerint a legtöbb feltételhez nem nyúltak hozzá, egyedül a bérleti díjakat szabták át, ezt is azért, hogy egységesen tudják kezelni a tulajdonukban levő ingatlanokat. Ennek ellenére a bérleti díjtartozás felhalmozása kapcsán az új tulajdonos az adósságrendezés lehetőségét is megszüntette (6 hónapnyi tartozás után a bérleti szerződést azonnal felmondják), akkor felmerül a kérdés: mi lesz az eredetileg devizahitelesek megsegítésére létrehozott lakótelep lakóival.

Más emberekkel mi történik? Ócsán 100 ezer forint alatt nem nagyon lehet ingatlant bérelni, a megszabott árak így is ez alatt vannak, még akkor is, ha piaci alapon bérelné valaki

- tette hozzá Bukodi, majd azzal folytatta, hogy szó sincs olyanról, hogy piaci alapú bérleményeket csinálna az önkormányzat az eredetileg szociális alapon épült telepi ingatlanokból, hiszen a szociális alap most is megmaradt. Az önkormányzat 2019-ben kapta meg ezt a 83 lakást, azóta pedig

szedjük a bérleti díjat és amit kell azt visszaforgatjuk az ingatlanokba. Például most nyáron az összes kerítést lefogjuk festetni, ami egyébként a lakók kötelessége lenne, de az önkormányzat úgy döntött ezt átvállalja

A polgármester szerint az árak, amiket szabtak, így is alacsonyak, amit az is jól mutat, hogy más településekről eddig 40-en nyújtottak be lakhatási kérvényt az ócsai lakótelep egyik ingatlanjának megszerzése érdekében,

ők szívesen költöznének ide akár a piaci alapon meghatározott bérleti díjért is, ami 60-84 ezer forint között van. De nekik várniuk kell, ugyanis ezen a lakótelepen még nem volt elköltözés és akik itt laknak szeretnek is itt élni

Lehet, hogy szeretnek itt élni, de a kérdés, hogy ezt meddig tehetik meg, ha szociális alapon nem jár számukra az elegendő támogatás.

Z. Kárpát: Napalm az út szélén

Facebook-bejegyzésben reagált az ócsai devizahiteles-lakópark ügyére Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke. A konzervatív politikus szerint ez „keserű szimbóluma” a kormány családpolitikájának:

felső középosztálytól felfelé bőséges kedvezmények állnak rendelkezésre (…), a bajba jutottakat viszont az Orbán-kormány nem tartja sokra.

Az ellenzéki honatya emlékeztet: a kormány a hiteleket felvételkor érvényes árfolyam helyett piaci árfolyamon forintosította, paktumot között a bankrendszerrel, engedte a végrehajtói túlkapásokat és még a különadók alól is mentesítette a bankokat.

Újabb lufi pukkant ki: a bankadó sem plusz teher, csak előrehozott befizetés A pénzintézeti szektor hozzájárulása a védekezéshez egy egyszeri befizetéssel fog megvalósulni - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter mai tájékoztatóján. Ennek mértéke 0,19 százalék, így a költségvetésbe most 55 milliárd forint folyik be, ezt a bankoknak három részletben, június, szeptember és december hónap 10. napjáig kell befizetniük.

„Az embertelen rendszerrel” szemben – írja Z. Kárpát – a Jobbik azonnali kilakoltatási moratóriumot, megfizethető bérleti díjakat követel, valamint lehetetlenné tenné, hogy a mindennapi megélhetéshez szükséges bevételt, fizetést, nyugdíjat végrehajtók letilthassák.