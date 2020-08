Megbolondult-e Márki-Zay Péter, avagy ki sértegeti a magyarokat?

(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

A Fidesz-média nem a tényekkel vagy a nemzet jövőjével foglalkozik, hanem uszítással. Ha az igazság is fontos lenne, akkor például leríhatnák egyszer azt is, hogy a kormányerőknek nincs kétharmados társadalmi támogatottsága, soha nem is volt.

Tiszta erőből nekiment Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármesternek a kormányzati média a legutóbbi helyzetértékelő videója miatt. Ebben a másfél órás videóban találtak egy mondatot, amelyet a szövegkörnyezetéből kiforgatva úgy tálaltak, ahogyan Hír TV anyaga is összefoglalja: Magyarázkodik Márki-Zay Péter a Fidesz-szavazókat sértő kijelentése miatt. A mondat a Hír TV szerint ez volt: „a szegény emberek valamiért Orbán Viktorra szavaznak, a tehetős és képzett emberek viszont nem”. Ezzel szemben Márki-Zay arról beszélt, hogy Orbán Viktornak és a

Fidesznek jó a széles körű társadalmi szegénység, mert amiatt jönnek az EU-ból pénzek, amelyeket Orbánék ellopnak. Ennek a gondolatmenetnek a keretében említette meg az a megjegyzést, amelyet a kormánysajtó kimetszett az összefüggéséből.

Érdekes látni a kormánysajtóban azt a kormánypárti reakciót, amelyet az egyik Fidesz-kommunikátor közölt, miszerint „antidemokratikus gondolat” lakik Márki-Zay megjegyzése mélyén, és megállapította, hogy „többségben vannak azok az emberek Magyarországon, akik nem hisznek a baloldalnak, nem bíznak bennük, és éppen ezért az országgyűlési választáson nem rájuk szavaznak.” Természetesen a Hír TV-t kicsit sem zavarta, hogy Márki-Zay nem baloldali.

Hódmezővásárhely polgármestere a kormánysajtó támadására magyarázkodni kezdett. Sajnos. Emberileg érthető, hiszen ő a nyúl ezen a sajtós futóvadlövészeten, viszont neki van igaza. Ugyanis a Márki-Zay-féle szöveg egészében arról szólt, hogy

igenis az ország legelesettebb, legszegényebb településein tarolt a Fidesz, míg a közismerten jómódú és tanult emberek lakta településeken igencsak visszaszorulóban van.

Ez tény, ezt a Fidesz és a kormánysajtó pontosan ugyanúgy tudja, mint Márki-Zay – de ők a hazudozásban, a tények hamis interpretálásában érdekeltek.

Jellemző az is, hogy az emberek sértegetésében élenjáró jobboldali sajtó sosem tűnik föl ezeknek a kormánypárti purifikátoroknak. Csak egy friss példa. A harcos Fidesz-támogató, közpénzen működő 888.hu publicistája, Szentesi Zöldi László augusztus 2-án a Ne tapicskolj az őstörténetben! című publicisztikájában ezt a kijelentést tette:

„Ahogyan elnézem, a jobboldaliakat is magában foglaló magyar társadalom oly mértékben elbutult, olyan könnyen bedől téveszméknek és olyan szellemi igénytelenségben tapicskol, hogy munka volna bőven.”

Ha Márki-Zay a Fidesz-szavazókat sértette meg a mondatával, akkor Szentesi Zöldi az egész magyar nemzetet. De ez nem zavarja a derék Fidesz-sajtót, elvégre az ő kutyájuk kölykezte az idézett mondatot.

A nem Fidesz-támogató magyarság iránti lenézés és ellenszenv árad Jeszenszky Zsoltból is: „idióta, kretén szavazók” lettek a Hír TV-ben ők, mind a 4,7 milliónyian.

Egymilliószor hallhattuk és fogjuk még hallani, hogy a Fidesz–KDNP kétharmados támogatottsággal bír. Ez például nem igaz. Egyszerűen hazugság.

Valóban kétharmados mandátumtöbbsége van, de nincs és sosem volt a társadalomban kétharmados támogatottsága. A 2018-as országgyűlési választáson 2 824 551 szavazatot kaptak, ami a választók összlétszámának (8 312 173 fő) kevesebb mint 34%-a. A ténylegesen megjelenteknek is kevesebb mint a fele, az 5 694 751 voksnak a 49,6%-a. Kétharmados mandátumtöbbsége pedig azért van a Fidesz–KDNP-nek, mert ők találták ki a szabályokat, és rendre módosítják is, mindig kizárólag a saját aktuális érdekeik szerint.

Mit gondoljunk erről az egészről mi, akiknek fontos a magyarság sorsa, jelene, jövője? Határozott véleményem, hogy érvekkel érveket kell szembeállítani. Ha Márki-Zay valótlant mondott, akkor rá kell mutatni, hogy miben hibás vagy hamis az érvelése. És ugyanezt kell tenni Szentesi Zöldi meg mindenki más megnyilatkozásaival.

Csakhogy a Fidesz-média nem a tényekkel vagy a nemzet jövőjével foglalkozik, hanem uszítással. A Fidesz-médiának az van kiadva, hogy járassa le, semmisítse meg Márki-Zay Pétert. Mindenáron. Az igazság lényegtelen, a bírósági elmarasztalások és pénzbüntetések sem számítanak, elvégre (közpénzből) kifizetik majd.

Aki pedig aggódik a szegény, tanulatlan vidéki emberekért, az kormányon nyugodtan segítheti is őket ahelyett, hogy módszeresen a nyomorban tartaná, hogy alkalmanként olcsón megvehesse a szavazatukat. A legelesettebbek felemelésére bőven elég lett volna az EU-pénzekből lenyúlt sok ezermilliárd forint, amely a fideszes érdekkörökhöz csorgott.