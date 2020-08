A Budapest-Belgrád vasútvonal munkásai fizetés hiányában éheznek

Csendesen a járdán ülve demonstrál 42 indiai vendégmunkása szerbiai Kraljevo város polgármesteri hivatala előtt. A sztrájkolók olyan szerb feliratú táblákat fel, mint

Sem víz, sem élelem (nincs)!... A társaság 15 napja nem ad nekünk rendes élelmet.

írja a mérce.hu. A városháza tájékoztatásából kiderült, az Indiából érkező építőmunkások egy Nikolić nevű építkezési alvállalkozónál dolgoznak ideiglenes szerződéssel, ez a cég hivatalosan egy amerikai társaság, az IDEA Capital tulajdona, és évek óta ismert arról, hogy az indiai szubkontinensről szállít olcsó munkaerőt Szerbiába építkezésekhez.

Az építővállalatnak nem ez az első ilyen botránya, korábban egy másik indiai munkáscsoport, a Budapest-Belgrád vasútvonal szerbiai szakaszán dolgozott, a cég pedig két és fél havi bérüket nem fizette ki, így csupán fejenként 5000 dínárt, átszáítva 14.800 forintot kaptak.

A szerbiai szakasz kínai és orosz finanszírozással készül, és az ott dolgozó munkások nagyobb része is éppen indiai és főleg a Nikolić alkalmazásában állnak, munkakörülményeik azonban már akkor is siralmasak voltak. A metsző tél közepén is jobbára fűtetlen, zsúfolt barakkokban laktak, és a fizetésük nagyon rendszertelenül érkezett meg. Ugyan a Szerbiában elvileg keresett 320 eurós alapbérük indiai mércével mérve nagyon magas, de az ígéretek ellenére ezzel a cég rendszeresen tartozik.