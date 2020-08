Navalnij mérgezése: ami az oroszoknál negatív teszt lett, a németeknél pozitív

Az omszki kórházban is elvégezték azokat a teszteket Alekszej Navalnijon, mint Berlinben, vizsgálták a kolinészteráz-gátlók jelenlétét a mérgezés gyanújával odaszállított orosz ellenzéki politikus szervezetében, de az eredmények negatívak lettek - mondta az omszki megye és a szibériai szövetségi körzet főtoxikológusa orosz hírügynökségeknek nyilatkozva.

Az Interfax és a Ria Novosztyi is idézte hétfőn késő este Alekszandr Szabajevet, aki leszögezte, hogy amikor Navalnijt az omszki kórházba szállították, nem voltak kolinészteráz-gátlók mérgezésére jellemző tünetei. Navalnij narkotikumok és szintetikus anyagok, pszichedelikus szerek és gyógyszerek széles spektrumát, így kolinészteráz-gátlók jelenlétét is kimutató vizsgálatokon esett át, és az eredmények negatívak voltak - mondta Szabajev, reagálva a berlini orvosok hétfői bejelentésére, akik mérgezésre utaló eredményekről számoltak be. Szabajev közölte, hogy a mindenre kiterjedő vizsgálatok elvégzése érdekében az omszki orvosok készek megosztani a német kollégákkal a Navalnij szervezetéből vett mintákat.

A Ria Novosztyi megszólaltatta Jevgenij Abulhanov toxikológust, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a kolinészteráz-gátlók csoportjába tartozó szerekkel való mérgezés kísérő tünetei a szájhabzás, a lassú pulzus, valamint a szapora lélegzés, márpedig amikor Navalnij rosszul lett a repülőgépen, jórészt nem voltak ilyen tünetei.

Alekszej Navalnij az orosz államfő, Vlagyimir Putyin egyik legismertebb bírálója. Múlt csütörtökön ellenzékiekkel tárgyalt Szibériában, és hazafelé, a Moszkvába tartó repülőn rosszul lett. A gép kényszerleszállást hajtott végre Omszkban, a 44 éves politikust az ottani kórházba szállították. Családtagjai és munkatársai azt gyanítják, hogy amikor megivott egy teát, akkor megmérgezték, de az orosz orvosok ezt határozottan tagadták. A kómában lévő politikust szombat hajnalban a Cinema for Peace nevű magánalapítvány szervezésében, az orosz orvosok beleegyezésével Berlinbe szállították.

A német eredmények szerint megmérgezték Alekszej Navalnijt Az első német klinikai eredmények arra utalnak, hogy megmérgezhették Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust - adták hírül hétfőn délután a berlini Charité egyetemi klinika orvosai közleményben. Nem igazolódott be a mérgezés gyanúja Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikusnál - jelentette ki Anatolij Kalinyicsenko, a beteget ellátó omszki első mentőkórház helyettes főorvosa hétfői sajtótájékoztatóján.

A berlini klinika orvosai hétfőn azt közölték, hogy az első klinikai eredmények arra utalnak, Alekszej Navalnijt megmérgezték olyan anyaggal, amely a kolinészteráz-gátlók csoportjába tartozik. A konkrét anyagot még nem azonosították, de a hatását - az idegrendszer megfelelő működéséhez szükséges kolinészteráz enzimek gátlását - többször kimutatták független laboratóriumokban.

Alekszej Navalnij gyógyítását atropinnal kezdték meg. Megbetegedésének kimenetele bizonytalan, és nem lehet kizárni, hogy hosszan tartó hatásokkal jár majd, különösen az idegrendszerben - közölte az egyetemi klinika, amely szerint a politikus állapota súlyos, de nincs akut életveszélyben.

Borisz Teplih, a Pirogov-intézet aneszteziológiai-intenzív osztályának vezetője azt mondta az Interfaxnak nyilatkozva, hogy a német orvosok az orosz orvosok által előírt gyógyszerekkel folytatják Navalnij kezelését, hiszen a politikus már az omszki kórházban is azonnal kapott atropint. Teplih a német orvosok jelentésében nem lát semmi újat, mert - mint mondja - ők kolinészterázgátló-mérgezésre utaló klinikai adatokról beszélnek, de nem magáról a méregről, amely jelenlétét sem ők, sem az orosz orvosok nem igazolták.

A kolinészteráz az emberi szervezet működését biztosító legfontosabb enzimek közé tartozik. Hiánya vagy hatásának fékezése a többi között légzéskimaradást és izombénulást idézhet elő. Kolinészterzáz-gátló anyagokat használnak például növényvédő szerekben, de kolinészteráz-gátló hatása van az egyik leghíresebb vegyi fegyvernek, a szarinnak is.