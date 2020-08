Bíró László: Számos eddigi Fidesz-szavazó is azt mondta most, hogy „eddig és ne tovább”

A Fidesz a 2019-es önkormányzati választás óta nem tud mit kezdeni azzal a helyzettel, ha az ellenzék összefog – mutatott rá Jakab Péter, a Jobbik elnöke keddi, tiszaújvárosi sajtótájékoztatóján. Úgy látja, ilyen esetben a kormánypártoknak

édeskevés a szavazatvásárlás, édeskevés a fenyegetőzés, édeskevés a hazudozás és a lejárató kampány.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6-os választókerületében október 11-én az elhunyt Koncz Ferenc helyére választanak új országgyűlési képviselőt. A Fidesz a néhai Koncz lányát, Koncz Zsófiát jelölte, míg az ellenzéki pártok a Jobbik jelöltjét, Bíró Lászlót támogatják. A Fidesz azonban megtámadta az ellenzéki jelöltállítást, ugyanis úgy vélik, a Jobbik elnökének – jogerős bejegyző végzés hiányában – nincs joga pártja nevében aspiránst állítani. A Nemzeti Választási Bizottság hétfői ülésén helyt adott a Fidesz beadványának, a Jobbik azonban jelezte, a döntést a Kúrián támadják meg.

Nem engedi Bíró László indulását a Nemzeti Választási Bizottság, a Jobbik a Kúriához fordul Ha azt hiszik, hogy feladjuk, tévednek! - írta közösségi oldalán Jakab Péter a Jobbik elnöke, miután a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) helyt adott a Fidesz fellebbezésének. Ez pedig azt jelenti, hogy a Fidesz-KDNP-s többségű testület, továbbra sem engedi, hogy Bíró László az ellenzék közös jelöltjeként elinduljon az október 11-i időközi országgyűlési választáson.

Jakab Péter úgy látja, Orbán Viktor „átveszi keleti barátainak eszközét”, és jogi, adminisztratív eszközökkel próbálja meg ellehetetleníteni az ellenzéki jelöltállítást.

Orbán Viktor azt szeretné, ha Magyarországon a választáson csak a Fidesz és a Fidesz által támogatott kamujelöltek indulnának el, de az ellenzék nem

– emelte ki a pártelnök, hozzátéve, szerinte a Fidesz fél a népakarattól, a szabad és tiszta választástól, az ellenzéktől és annak jelöltjétől is. Jakab a sajtótájékoztatón be is mutatta azt a július 7-én kelt végzést, melyet a Fővárosi Törvényszék állított ki, és amely szerint ő a Jobbik elnöke, Gyöngyösi Márton pedig az elnökhelyettese, majd hozzátette, miután a bírói szerv arról tájékoztatta – mint fogalmazott – „nem minket, hanem a sajtót”, hogy a végzés ellen fellebbezés nem érkezett, így

jogállamban július 25-én ez a végzés jogerőre is emelkedett.

Az ellenzéki pártelnök közölte, nemcsak a Kúriához, hanem a választókhoz is fordulnak, és kérte, támogassák Bíró Lászlót abban, hogy október 11-én összellenzéki jelöltként el tudjon indulni az időközi országgyűlési választáson. Az ellenzéki pártokat pedig arra kérte, tartsanak ki a jelölt mellett, mert szerinte a győzelem 1-2 százalékon fog múlni.

Bíró László, az ellenzéki jelölt arra mutatott rá, hogy a kampány most már nem róla fog szólni, hanem arról, hogy

az emberek akarják-e a szabadságukat megvédeni vagy sem? Szükségük van-e a választói joguk megvédésére, avagy sem?

Felhívta a figyelmet, hogy most a kétharmad megtörése a cél, de biztos abban, hogy 2022-ben sokkal többre fogják tudni fordítani ezt a támogatást. Közölte, hogy rengeteg emberrel találkozik, és mindenkitől pozitív megerősítést kap, sőt

számos eddigi Fidesz-szavazó ismerőse is azt mondta most, hogy „eddig és ne tovább”,

ők is a választói jogukat akarják és nem a Fidesz kétharmadát.