Orbán nem volt ott a kerti partin, ami után a kormány több tagja is karanténba került

Koronavírusos Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója, a hírt ő maga közölte Facebook-oldalán. Mint a 24.hu megtudta, Hollik is részt vett azon a magánrendezvényen, (mint kiderült, kerti partin), melyen Gulyás Gergely kancelláriaminiszter, valamint Orbán Balázs államtitkár is. Reggel számoltunk be arról, hogy két utóbbi politikus karanténban van.