A koronavírusos Hollik István miatt került karanténba Gulyás Gergely és Orbán Balázs

Koronavírusos Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója, a hírt ő maga közölte Facebook-oldalán.

Mint a 24.hu megtudta, Hollik is részt vett azon a magánrendezvényen, (mint kiderült, kerti partin), melyen Gulyás Gergely kancelláriaminiszter, valamint Orbán Balázs államtitkár is. Reggel számoltunk be arról, hogy két utóbbi politikus karanténban van.

Karanténba került Gulyás Gergely kancelláriaminiszter Szerda óta hatósági karanténban van a Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely és a tárca parlamenti és stratégiai államtitkára, Orbán Balázs, mert múlt hét szombaton egy olyan magánrendezvényen voltak, amelyen egy résztvevő koronavírustesztje pozitív lett. A Miniszterelnökség csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében ugyanakkor kiemelték, hogy Gulyás Gergely szerdán elvégzett koronavírustesztje negatív lett.

A lapnak Hollik azt mondta, a partin viszonylag kevesen vettek részt, és a meghívottak a szabad ég alatt tartózkodtak, ezért nem hiszi, hogy ott bárkit megfertőzhetett.

A portál információi szerint szerint a partit Schaller Baross Ernő Balaton-felvidéki kúriáján tartották. Schaller Baross munkahelye azonos Gulyáséval: ő a Miniszterelnökség nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkára.

Hollik tagja volt a tegnap lefújt Tranzit szervezőbizottságának is. Az ő állapota miatt döntöttek úgy, hogy biztonsági okból lemondják a hétvégi rendezvényt, amin Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott volna.