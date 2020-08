Hende Csaba és Nacsa Lőrinc is találkozott a koronavírusos Hollikkal, házi karanténba vonultak

Hende Csaba volt honvédelmi miniszter és Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője is találkozott a Fidesz kommunikációs igazgatójával, Hollik Istvánnal, akinél kimutatták a koronavírus fertőzést, ezért mindketten házi karanténba vonultak.

A Fidesz közleményéből kiderült, mind Hende Csaba frakcióvezető-helyettes, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke, mind pedig a KDNP-s Nacsa Lőrinc házi tesztje negatív lett.

Mint arról beszámoltunk, múlt szombaton kormányközeli kerti partit tartottak, ott volt például Varga Judit, Gulyás Gergely, Orbán Balázs és Hollik István. Utóbbiról kiderült, hogy koronavírusos, ezért mind a négyen karanténba kerültek. Ezután az is kiderült, hogy rajtuk kívül ugyanilyen sorsra jutott Kovács Zoltán és Dömötör Csaba is. A hírek szerint Orbán Viktor nem vett részt a rendezvényen, amit Havasi Bertalan is megerősített, aki úgy fogalmazott, hogy a miniszterelnök nem érintett az ügyben.

Éppen ma derült ki az is, hogy a Fidesz EP-képviselője, Trócsányi László is elkapta a koronavírust.