Jobbik: Minden magyar állampolgár a legrövidebb időn belül, ingyenesen juthasson hozzá a hatásos koronavírus elleni védőoltáshoz

Stummer János, a Jobbik országgyűlési képviselője, a nemzetbiztonsági bizottság elnöke közölte:

Tudjuk már, hogy tavasszal Orbánék kötötték Európa legrosszabb üzleteit, amikor az adófizetők pénzén védőfelszereléseket vettek Kínától. Azt is tudjuk, hogy még egy ilyen ballépés-sorozatot nem fog elbírni az ország. Most pedig már látszik az is, hogy miért indul majd a következő nagy versenyfutás: az oltóanyagért!