Leváltották a 168 Óra főszerkesztőjét, mert fényképet közöltek Orbán fiatalkorú gyermekéről

A media1.hu írta meg, hogy a mai napon elbocsátották Rózsa Pétert, a 168 Óra című hetilap tavaly szeptemberben kinevezett főszerkesztőjét, ugyanis a most megjelenő lapszámot Rózsa Péter úgy engedte nyomdába, hogy az újságban Orbán Viktorról és családjáról egy korábbi, adventi fotó is megtalálható, amin szerepel a miniszterelnök fiatalkorú gyermeke is.

Milkovics Pál, a 168 Órát tulajdonló Telegráf Kft. anyavállalata, a Brit Media vezérigazgatója és résztulajdonosa elfogadhatatlannak, morálisan aggályosnak tartja a kép közlését. A vezérigazgató véleménye szerint „a képet a kormányfő családjához nem kapcsolódó szöveghez használták fel illusztrációnak”. Milkovics úgy véli,

„a gyerekeket, függetlenül szüleik közéleti szerepvállalásától, védeni kell, nem pedig politikai tartalmú üzenetekhez felhasználni és gyűlölködés céltáblájává tenni.”

Milkovics azt mondta a Media1-nek: lélekben felkészült, hogy a főszerkesztő elbocsátása miatt azzal fogják támadni, hogy személyében bizonyára megérkezett a NER a laphoz, de ha így is lesz, ezek alaptalan támadások lesznek: egyszerűen a jó ízlés határát messze túllépte a főszerkesztő, amikor így, ezzel az oda nem illő képpel engedte nyomdába a lapot.

„Számomra ez egy morális döntés volt, nem mérlegeltem és nem is tartottam fontosnak a PR-következményeket. Bármelyik másik politikus családja esetében is így jártam volna el”

– nyilatkozta a Brit Media vezérigazgatója.

Elmondta azt is, hogy sikertelenül próbálta meg visszahívni a lapot, így annak terjesztése már megkezdődött.

Az említett kép amúgy a miniszterelnok.hu-n jelent meg.

Egyébként a gyermekekkel való kampányolás, illetve azok kizsákmányolása pont ezen a héten merült fel a Borsod 6-os kampány kapcsán is, annyi különbséggel, hogy itt a Fidesz-KDNP jelöltje, Koncz Zsófia fotózkodik óvodásokkal, dacára annak, hogy párttársait, köztük Orbán Viktort is pénzbírsággal sújtotta ezért a Nemzeti Választási Bizottság.