Karácsony: A Fidesz hazudik, mennyit költött a Fővárosi Önkormányzat hirdetésekre a főpolgármester Facebook-oldalán

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere közösségi média oldalán osztotta meg, hogy a budapesti Fidesz által kiadott közleményben azt próbálják sugallni, 30 millió forintot költött a Fővárosi Önkormányzat hirdetésekre a főpolgármester Facebook-oldalán.

Valószínűleg ők is tisztában vannak vele, hogy amit állítanak az hazugság, hiszen ezek az adatok mindenki számára nyilvánosak. A csatolt képből is látszik, hogy a Fővárosi Önkormányzat 356 403 forintot költött főpolgármesteri hirdetésekre. Azt is mindenki tudhatja, hogy ezek milyen témájú hirdetések voltak, hisz ezek is nyilvánosak, bárki által kereshető adatok: tájékoztatás céljából, legfőképpen a koronavírus járvánnyal kapcsolatban hirdettünk