Megkapta hivatali luxusautóját Cser-Palkovics András, de az alpolgármesterek sem jártak rosszabbul

Már februárban beszámoltunk arról, hogy a székesfehérvári önkormányzat luxusautót tervez venni: a kormánypárti Cser-Palkovics András polgármesternek szánt jármű a közelmúltban megérkezett, mi több, hasonlóan jól jártak az alpolgármesterek is.

Az autókat közbeszerzés keretében vásárolták meg, de a kiírás annyira pontosan meghatározta az igényeket, hogy abból rögtön tudni lehetett, melyik típust nézték ki maguknak. Sőt: a közbeszerzésben szereplő igényeket egyszerűen átmásolták a kereskedő honlapjáról.

Cser-Palkovics András nem csupán egy új autót kért: a benzines hibrid Toyota Camry Executive+VIP modellben kikötés volt az elefántcsont színű bőr kárpit, a hátsó kartámasz pohártartókkal és fedéllel, klímavezérlőkkel és a szélvédőre vetített információk is elengedhetetlennek bizonyultak. Székesfehérvár polgármesterének a hivatali autó teljesítménye sem volt mindegy, ha sietnie kell, 218 lóerő fogja alatta mozgatni a kasztnit.

Cser-Palkovics András Camry Executive+VIP autója Alfahír

Fehérvár vezetője némileg előre szaladt az autó augusztusi beszerzésekor, és saját maga írta ki egy Facebook-posztban, hogy megvan a kocsi.

„A magyar közszereplők egyik legrettegettebb témája az általuk kapott juttatások, különösen a gépkocsik kérdése. Én azonban eddig sem titkoltam semmit, most sem fogok”

- írta Cser-Palkovics, majd arról írt, hogy a törvények megengedik neki az új hivatali kocsi beszerzését, a ciklusonkénti csere egyébként is „régi szokás” náluk, valamint elárulta, hogy az előző autójának beszámítása után még 7 milliót kellett fizetniük a Toyotára. Leírta azt is, hogy az előző kocsinak sem volt még baja, de a jövőben drága lett volna javítgatni, és az új hibrid egyébként is környezetbarátabb.

A polgármester átláthatóságot vizionáló posztjából persze kimaradt a lényeg: például az, hogy miért fontos a szélvédőre vetített információ, a legalább 215 lóerő (ez 218 lett, mert több számot is minimálisan alá lőttek az igénylésben), az előre megszabott színű bőrülés, és még sorolhatnánk azokat az extrákat, amiket nem kifejezetten szokás elvárni egy céges autótól. Beszámítás nélkül ez a típus körülbelül 13 millió forintba kerül a szalonban.

De nem csak a polgármester kapott új autókat, hanem mindhárom alpolgármester is. Cser-Palkovics ezekről az autókról egyáltalán nem írt magyarázkodó Facebook-posztjában.

Ők új Ford Mondeo Titanium Hybrideket kaptak, a közbeszerzésből pedig kiderül, hogy ezek is benzin üzemű hibridek, több mint 185 lóerővel, sötét színű bőr kárpittal, és talán nem lesz meglepetés, hogy ennek az adatait pedig részben a ford.hu-ról másolták ki.

Az alpolgármesterek egyik Ford Mondeo Titanium Hybrid-je Alfahír

A szövegegyezés miatt nyilvánvaló, hogy az alpolgármestereknek is előre meghatározott típust írtak körül a közbeszerzésben. Ezek az autók a szalonkatalógusok szerint kedvezményes áron éppen csak beesnek 10 millió forint alá.

"Furcsállottuk, amikor olvastuk a sajtóban. Az, hogy egy polgármesteri autót megvizsgálnak és cserét javasolnak, rendben lehet. Az, hogy az új autó közbeszerzési pályázatában olyan adatok lettek megadva, ami jóformán kizárólag a Toyota Camry VIP-ra érvényes, már önmagában is megér egy misét, ahogyan felháborító, hogy elefántcsont színű bőr kárpitra, illetve 215 lóerőre van szükség. Ez már luxus kategória.”

- mondta az Alfahír megkeresésére Fazakas Attila jobbikos fehérvári önkormányzati képviselő, aki szerint arra sincs józan magyarázat, hogy a fideszes alpolgármestereknek is közpénzből vásároltak három luxusautót, hiszen eddig Székesfehérváron ez „egyáltalán nem volt divat”.

Tény, hogy a közbeszerzést még a koronavírus-járvány előtt írták ki, de látható, hogy a válság ellenére sem gondolta úgy az önkormányzat, hogy illendőbb lenne most visszatáncolni a beszerzéstől. Inkább maradt a több tízmilliós költekezés.

Még a járványra való tekintettel sem fordult meg a fejükben, hogy mondjanak le róla

- mondja erre Fazakas, emlékeztetve arra, hogy nemrég aládúcoltak egy általános iskolát a városban ahelyett, hogy véglegesnek tekinthető felújítást finanszíroztak volna. Mint fogalmazott,