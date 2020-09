Cate Blanchett és Helen Mirren is az SZFE mellett

David Lan, a londoni Young Vic színház egykori igazgatója szervezi azt az aláírás gyűjtést, amelyben a brit film- és színházi világ kiválóságai tiltakoznak a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) átalakítása ellen. - írja a Magyar Hang.

Az aláírók között található a többszörös Oscar-, Golden Globe- és Bafta-díjnyertes Cate Blanchett, valamint a szintén Oscar-, Golden Globe- és Bafta-díjas Helen Mirren színművész.

Ott található még Peter Brook színházi és filmrendező is, aki számos Shakespeare-filmet is rendezett. Aláírta mások mellett Colm Toibin, Philip Pullman és Michael Chabon író, valamint Stephen Frears és Richard Eyre rendező is.

Még vasárnap számoltak be arról, hogy Salman Rushdie brit író is kiállt az SZFE mellett, ezen az íven is megtaláljuk a nevét. De az intézmény Facebook-oldalának tanúsága szerint az Európai Színházi Unió tagjai is az SZFE mellett állnak, csakúgy mint az Európai Filmakadémia.

Közben kiderült, hogy támogatja a Színház és Filmművészeti Egyetem diákjainak tiltakozását, ezért szolidaritása jeléül lemondja a jövő évi MITEM-re (Madách Nemzetközi Színházi Találkozó) tervezett Médea-előadást a világhírű Berliner Ensemble - közölte a társulat Facebook-oldalán német és angol nyelven Oliver Reese művészeti vezető.

A szerkezetátalakítás folyamata, amely az előző egyetemi vezetés bevonása nélkül zajlott le, minden tekintetben antidemokratikus

– teszi hozzá Berliner Ensemble.

Az aláírók listája:

Adam Low - rendező

Akram Khan – táncos, korreográfus

Ayelet Waldman - író

Augustus Casely-Hayford – történész, kurrátor

Caryl Churchill - drámaíró

Cate Blanchett – színész

Chris Smith – politikus, egyetemi tanár

Christi Puiu – filmrendező

Colm Toibin - regényíró

David Edgar – drámaíró

David Gothard – színházigazgató

David Hare - drámaíró

David Lan – producer, szerző

Eddie Redmayne - színész

Eric Schlosser – író

Helen Mirren – színész

Joe Wright - filrendező

Jude Kelly - fesztiváligazgató

Juliet Stephenson – színész

Marie-Helene Estienne - színházigazgató

Nicholas Hytner - színházigazgató

Martin Sherman - drámaíró

Matthew Lopez – drámaíró

Michael Chabon - író

Nico Muhly - zeneszerző

Paul Mason - író

Pawel Pawlikowski - filrendező

Peter Brook – színházi és filmrendező

Philip Pullman - író

Richard Eyre - színházi és filmrendező

Roger Michell - filmrendező

Salman Rushdie - író

Stephane Braunschweig – színházigazgató

Stephen Daldry - színházi és filmrendező

Stephen Frears - filmrendező

Tracey Seaward - filmproducer

A színművészetisek vasárnap élőláncot alkottak az SZFE és a parlament épülete között, hogy így helyezzék el az egyetem chartáját. A Magna Charta Universitatum azokat az alapelveket fekteti le, amelyek alapján a hallgatók el tudják képzelni az együttműködést.