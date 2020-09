Vége a Dürer Kertnek?

Hónapjai vannak már csak hátra a Dürer Kertnek, míg a Keleti Blokk bezár - írja a Telex.

November elsejéig el kell hagyniuk az ott próbáló zenekaroknak a Városliget szomszédságában, a Dürer Kerttel egy telken lévő Keleti Blokkot. Ez azt valószínűsíti, hogy az egykori ELTE-ingatlanon 2008 óta működő Dürer Kertnek is már csak hónapja vannak hátra.



A Dürer Kert jövőjével kapcsolatban hosszú évek óta voltak már találgatások, de csak akkor vált igazán bizonytalanná a sorsa, amikor 2018 nyarán Garancsi István üzletember (és Orbán Viktor barátja) érdekeltségébe került az Ajtósi Dürer soron található egykori ELTE-ingatlan (ahol 1989 előtt az MSZMP pártfőiskolája is volt).

A közel 37 ezer négyzetméteres területre a hírek szerint luxusszállodát terveznek, ami szorosan kötődik a Liget-projekthez.



A Dürer Kert és a Keleti Blokk próbaterem-komplexum – ahol közel 100 zenekar próbál és él közösségi életet a Kriptában – azóta is működik, de már csak október végéig maradhatnak. A termet bérlők a múlt héten a következő levelet kapták meg értesítésként:

„Hónapok megfeszített munkája után sajnos eljutottunk arra a pontra, ahol be kell látnunk, hogy minden igyekezetünk ellenére, nem fogjuk tudni téliesíteni a Keleti Blokkot. Mint azt talán már tudjátok, a területen zajló bontási munkák miatt a közművek jelentős részéről le lett választva a Blokk épülete; így a gázról és a központi kazánról is. Bár az épületben a központi fűtést szolgáló csövek, radiátorok és szivattyúk rendben vannak, a víz melegítését csak nagy teljesítményű, elektromos kazánnal vagy fűtőolajos technológiával tudnánk megoldani. Több ajánlatot is kaptunk ennek telepítésére és üzemeltetésére, de a bekerülési összeg olyan tételre rúg, hogy több évnyi bérleti díj sem lenne elég 3-4 hónapnyi fűtés költségeinek kitermelésére. Hasonló, horribilis összeg jött ki egy új elektromos gerinchálózat telepítésére, amire egyéni villanyradiátorok lennének köthetőek. Az épület jelenlegi villamos hálózata azt sem bírná ki, ha a bérlemények 15-20%-ban villanyradiátorok vagy légbefúvós melegítők lennének, így az nem opció, hogy mostantól mindenki magának oldja meg a fűtést, egyéni alapon”