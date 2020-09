A korábbi rektor, M. Tóth Géza is otthagyta az SZFE-t

M. Tóth Géza Oscar-jelölt animációs filmes is otthagyta a Színház- és Filmművészeti Egyetemet, miután a Vidnyánszky Attila vezetése alatt álló alapítvány kezébe került az egyetem, ami ezzel elvesztette az autonómiáját.

Az SZFE honlapján megjelent közleményében felidézi: "Idén kezdtem a 27. évemet tanárként a művészeti felsőoktatásban. 1994-től 2010-ig a MOME (és jogelőd intézményei), 2010-től mostanáig az SZFE tanára voltam. Több külföldi egyetemen dolgoztam vendégtanárként. 2018 óta a kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetem Művészeti Karának egyetemi tanára is vagyok. Végigjártam a ranglétrát, éppen úgy, ahogy sok száz év óta sokan mások is a világ sok más egyetemén: tanársegédként kezdtem, aztán adjunktus, docens, professzor lettem. Időközben megszereztem a DLA és a PhD fokozatot, majd habilitáltam. Büszkén vallottam magam egyetemi polgárnak, többféle identitásom közül legelsősorban is tanárként tekintettem magamra. Az oktatási munka mellett szívesen vettem ki a részem az oktatásszervező feladatokból, több osztály, szakirány, szak, tanszék létrehozásában és vezetésében is részt vettem, rektorként öt éven át voltam az SZFE vezetője."

Mucsi Zoltán az SZFE-ügyről: Furcsa ez a párbeszéd, amit Vidnyánszkyék folytatnak A parlamentben július 3-án szavazta meg a kormánypárti többség, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) szeptember 1-jétől alapítványi kézbe kerüljön, ezzel, ahogy az intézmény lemondott vezetői fogalmaztak "az egyetemi autonómia összes garanciája elveszett".

Kitér arra is, hogy számára minden emberi közösség (család, település, munkahely, egyházi gyülekezet) legvonzóbb szerkezeti modellje a belülről építkező önkormányzatiság, amikor a közösség minden tagjának joga, lehetősége, sőt, felelőssége van arra, hogy a legjobb szándéka és tudása szerint fejlődjön, dolgozzon, véleményt alkosson, tervezzen, tévedjen. A legtisztábban az egyetemi létben találta meg ezt a működési logikát.

Több ezres tüntetés volt az egyetemi szabadságért Budapesten Szabad ország, szabad egyetem - skandálták a tüntetők Budapesten a „Harmadik Figyelmeztetés: Stafétalánc az SZFE-től a Parlamentig! - #freeSzFE" elnevezésű demonstráción, amit a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói szerveztek. A demonstráció célja az volt, hogy kézről kézre eljuttassák az Egyetem saját Chartáját az Országházba.

Távozásának indokaiként határozta meg, hogy az utóbbi hetekben sokan, sokféle módon nyilvánosan megkérdőjelezték az egyetem önrendelkezéshez való jogát, a hallgatók, kollégái és a saját maga szakmai és emberi tisztességét, az egyetemi munkájuk eredményességét. Azoktól az állami, szakmapolitikai tisztségviselőktől, akikkel rektorként együtt dolgozott, és akik tényszerű ismeretekkel rendelkeznek a tanári, intézményvezetői munkáját illetően, nem érkezett cáfolat az egyetemüket, munkatársait és a személyét ért bírálatokra, rágalmakra, így ezeket hivatalos álláspontnak kell tekintenie.

A jelenlegi helyzetben az egyetemi oktatói hivatásomat nem tudom folytatni a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Az átalakított működési rend szerint előkészített munkaszerződésemet ezért nem írtam alá. Félreálltam. Ha bárkit érdekelnek döntésem további okai és részletei, annak jó szívvel ajánlom Arany János kései lírájának tanulmányozását.

Az SZFE-t fenntartó kuratórium és a lemondott vezetőség közötti egyeztetést is elhalasztották

Technikai okok miatt a keddre tervezett egyeztetés a Színház- és Filmművészeti Egyetemet fenntartó kuratórium, valamint az intézmény augusztus 31-én lemondott vezetősége között szerdára tolódott, tudta meg a hvg.hu.