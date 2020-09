Október 1-től kötelező lesz a lázmérés az iskolákban, a kormány kikényszeríti a maszkviselést

"Erős reggel volt"

- köszönt a miniszterelnök a Facebook-oldalára feltöltött videójában, amelyen a koronavírus-járvány egészségügyi szempontjaival foglalkoztak.

Orbán Viktor közölte: több mint 10 ezer szabad ágy van a kórházakban," a lélegeztetőgépek rendben vannak", illetve "a kórházi kapacitások szinte korlátlanul állnak rendelkezésre".

Elmondta azt is, hogy szerda reggel a szerdai kormányülésre készítettek elő döntéseket.

Ki szeretnék kényszeríteni, hogy azt a kevés szabályt, amit a maszkhasználatról hoztak, azt "ki is tudjuk kényszeríteni, érvényesíteni tudjuk." Ha az emberek nem tartják be a maszkviselésre, vásárlásokra vonatkozó szabályokat, most már szankcionálni is fogja a kormányzat.

Orbán Viktor közölte: az iskolákat tudjuk üzemeltetni, három iskolát kellett bezárnunk eddig, és 16 óvodát, a többi helyen az oktatás "többé-bevésbé a megszokott rendben zajlik".

Október 1-től az iskolába történő belépéskor lesz kötelező hőmérsékletvizsgálat is

- mondta el a miniszterelnök.

Hangsúlyozta, közel vagyunk a koronavírus tesztek hatósági árának meghatározásához, erről a szerdai kormányülésen dönt majd a kormány, ugyanakkor megismételte, ingyenessé teszik az influenza elleni védőoltást.