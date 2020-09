A kormányzat szerint rossz kertbe öntötte a Momentum Rogán "szemetét"

A Momentum egy videón keresztül mutatta meg, ahogy az elmúlt hetekben összegyűjtött nemzeti konzultációs ívek egy részét Rogán Antal propagandaminiszter budai villájának kertjébe szórják.

A párt üzenete az lett volna, hogy az ívekre költött 2 milliárd forintot hasznosabb dolgokra is elkölthette volna a kormány. A Momentumtól nem volt rossz húzás ezzel ellopni a showt a többi ellenzéki párt elől, a bökkenő csak ott van, ahogy először az Index is megírta, hogy rossz kertben landolt a "szemét", mivel az udvar nem Rogán Antalhoz tartozik.

Most a Kormányzati Tájékoztatási Központ is kiadott egy közleményt, amiben nemcsak azt állítják, hogy a kert nem Rogáné, de már az is téves vélekedés, hogy villája lenne:

Miniszter úr Budapesten nem rendelkezik ingatlantulajdonnal, egy háromlakásos társasház legfelső emeletén bérel lakást, az önök cikkében említett párt pedig a társasház földszinti lakásának kertjébe öntötte a szemetét. A szomszédok zaklatása nem tartozott eddig az elfogadott politikai cselekvések közé

-közölték. Egyébként az íveket eredetileg egy ellenzéki performansz során mutatták volna meg az ellenzéki pártok - közösen, amihez ragaszkodva a Momentum is jobban járt volna.