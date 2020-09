A kormány szerint nincs rendszerszintű pedagógushiány sem, csak a segítő személyzetet kell bővíteni

Megjelent a kormány következő tíz évre szóló köznevelési stratégiája, amelyből nem derül ki túl sok konkrétum, ugyanakkor szerepel benne néhány számszerű ígéret - írja cikkében a 444.hu.

Az Európai Unió számára készített, 2021-2030-as időszakra vonatkozó anyag egyik legfőbb eleme, hogy bővíteni kellene a segítői létszámot, akár a felsőbb évfolyamos középiskolások bevonásával, emellett felvetik a pedagógusképzés módosítását, valamint erősítenék a nemzeti identitást és a hazafias elkötelezettséget is. Érdekesség azonban, hogy az iskolaőrség egyáltalán nem szerepel a 81 oldalas anyagban, sem pedig a tanárokkal szembeni erőszak, ami a kormánykommunikáció fontos téma volt az elmúlt hónapokban, főként a Gyöngyöspata-ügy apropóján.

Ezzel kapcsolatban mindössze annyit írtak: “Fontos célunk a pedagógusok elleni verbális és fizikai erőszak megszüntetése, amely komplex, több megközelítést tartalmazó és rendszerszintű intézkedéseket tesz szükségessé.”

A gyerekek közti erőszakról sem esik túl sok szó, inkább az internetes zaklatásról, a cyberbullyingról olvashatunk a „tanulók összehangolt értelmi-lelki-fizikai fejlesztése” című részben kerül elő. Itt egyébként arról is írnak, hogy fejlesztési irányként említik

a nemzeti identitás, a hazafias elkötelezettség erősítését,

a családi életre nevelés hangsúlyosabbá tételét,

a művészeti, valamint az egészség- és környezettudatos programok folytatását.

Talán a legérdekesebb rész a stratégiában az, amikor a pedagógusok létszámáról írnak. A kormány szerint ugyanis nincs rendszerszintű pedagógushiány sem, mivel egy tanárra átlagosan 12 diák jut. Érdemes megjegyezni, hogy augusztusban több mint 1000 tanárt kerestek az iskolákban, a minisztérium nem túl életszerű magyarázata szerint viszont ennek csupán az az oka, hogy az oktatók ilyenkor váltanak munkahelyet.

Azt a stratégia is elismeri azonban, hogy jóval több segítő szakember kell az iskolába, mivel most a tanárok rengeteg időt szánnak az olyan nem pedagógiai munkákra, mint például az étkezés szervezése, adminisztráció vagy a gyerekek kísérése.

Azt írják, „a pedagógusok létszámának növelése helyett” a segítő személyzetet kell bővíteni.

Éppen ezért megfontolandónak tartják, hogy a középiskolák felsőbb évfolyamairól bevonják a diákokat a technikai asszisztensi, informatikai eszközökkel kapcsolatos feladatokba. Konkrét javaslat még a kétféle (4+1, illetve az 5+1 éves) tanárképzés összevonása, a kezdő tanárok csoportos mentorálása, valamint további tanuszodák építése, hogy minden óvoda és iskola közelében legyen ilyen.

A stratégiában néhány számszerű vállalás is található, például az, hogy 2030-ra 10 százalékra kell csökkenteni a végzettség nélküli iskolaelhagyás mértékét, ami most 12 százalék. Ez egyébként már a 2014-es stratégiában is szerepelt, akkor 2022-re tűzték ki, ezt most láthatóan felülbírálták.

Emellett a következőket is kitűzte a kormány: