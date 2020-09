Magyarország utolsó az európai tesztelési rangsorban

A koronavírus-tesztek királya Luxemburg lakosságarányosan nézve az Európai Unióban. A hatszázezres lakosságú országban csaknem 650 mintavétel jut ezer lakosra, írja az Euronews. A második helyen Dánia foglal helyet, az 500 teszttel.

Ezzel szemben Magyarország annak ellenére is, hogy az utóbbi időben növelte a mintavételek számát, csak 55 tesztet végez ezer lakosra. Ha nem akarunk nagyon cikiben maradni, akkor azt mondhatjuk, hogy a lista legvégén legalább Horvátországot megelőzzük, de ez sem igaz, mivel ott nem a tesztek, hanem a tesztelt emberek számát adják meg. Vagyis hazánk a lista utolsó helyén áll, bár a kormányból kiindulva - ahogy tették azt a magas esetfertőzések száma kapcsán is, ami nem számít, mert most a halálozásokat tekintik elsődlegesnek - nézhetjük úgy is, hogy hátulról mi vagyunk az elsők.

Hétfőtől életbe lépnek a már bejelentett, új védelmi intézkedések Az országnak működnie kell, úgy, hogy közben fegyelmezetten, a szabályokat betartva védekezünk, ezért szeptember 21-től lépnek életbe az újabb, már bejelentett védelmi intézkedések. A részleteket a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletek tartalmazzák. Hétfőtől tehát kötelező lesz a megfelelő maszkviselés már nem csak a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben, hanem a bevásárlóközpontok, mozik, színházak, múzeumok, könyvtárak közönség által látogatott területén, valamint egészségügyi és szociális intézményekben, közszolgálati és postai ügyfélszolgálatokon is.

Környékünkön Szerbia vezeti a tesztelési listát, holtversenyben Ausztriával. A régióban a harmadik Románia, itt ezer főre 108 teszt jut.

Érdemes megemlíteni, hogy a WHO szerint, ha egy országban a pozitív tesztek aránya 5 százalék, vagy az alatt van, azt jelzi, hogy a járványt ellenőrzés alatt tartják. Európában két országban van 10 felett ez az arány: Spanyolországban és Ukrajnában.