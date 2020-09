Megállíthatatlan a felvidéki bajnokságban a Dunaszerdahely

Kalmár Zsolt két góllal és egy gólpasszal segítette 4-2-es győzelemhez az FC DAC 1904 csapatát a szlovák labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójának vasárnapi játéknapján.

A dunaszerdahelyi klub honlapjának beszámolója szerint a csapatkapitány végigjátszotta az FK Senica elleni idegenbeli mérkőzést, amelynek 21. percében szabadrúgásból, 60. percében pedig átlövésből talált be.

A végeredmény a 74. percben alakult ki, amikor Kalmár szabadrúgását a venezuelai Eric Ramirez továbbította a hálóba.

A magyar válogatott játékosnak ez volt a hatodik és a hetedik találata a szlovák élvonal mostani idényében. A másik magyar légiós, Schäfer András szintén végig a pályán volt.

Bernd Storck vezetőedző csapata - amely az utolsó bő tíz percet emberelőnyben töltötte - továbbra is százszázalékos teljesítménnyel vezeti a tabellát.

A címvédő Slovan Bratislava vasárnap 2-2-es döntetlent játszott az MSK Zilina otthonában. A pozsonyiaknál Holman Dávid kezdőként 76 perc játéklehetőséget kapott.

(MTI)