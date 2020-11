Túl vagyunk az idei ősz leghidegebb reggelén

Az Országos Meteorológiai Szolgálat közösségi oldalán azt írta, a front mögött beáramló száraz, sarkvidéki eredetű hideg levegő megtette a hatását, sokfelé fagyosan indult a reggel.

A hajnali órákra a délkeleti tájainkon is lecsökkent a felhőzet, így mindenütt napsütéses , egyben igencsak hideg, többfelé fagyos reggelre ébredhettünk. Akadtak viszont olyan tájak is, amelyek most még megúszták a mínuszokat a lengedező szél miatt - írják.

A szezonrekordot sikerült megdönteni (eddigi rekordot Fülöpháza tartotta -3,8 fokkal, amelyet november 9-én mértek), a napi rekordtól viszont így is távol voltunk (-13,7 fok, Gagyvendégi 1999, illetve Putnok 1956).

Hozzátették, a leghidegebb a Nógrád megyei Zabaron volt, mínusz 8 fok.