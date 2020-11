Menekült ne! Oligarcha igen? - A törökök már a spájzban vannak

Az anekdota szerint Ronald Reagan mielőtt beszédében meghirdette a híres „csillagháborús” tervét, odaszólt Teller Edének: ez tetszeni fog neked.

(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

Magyarországon kicsit más körülmények között hangozhatott el egy hasonló párbeszéd. Orbán Viktor 2018 tavaszán mielőtt megtartotta a parlamentben harmadik kormányának programadó beszédét, odaszólhatott barátjának, Adnan Polat török oligarchának, aki a helyszínen hallgathatta végig páholyból a beszédet: ez tetszeni fog neked. A két vélt eset tartalmi különbsége jelentős. Míg Reagan azzal vélte elnyerni Teller tetszését, hogy egy védelmi projekttel megnyeri a szovjet-amerikai hidegháborút, véget vetve annak, addig Orbán a magyar energiapiac jelentős hányadának török kézbe engedésével akart tetszést aratni.

A Válasz Online hosszas oknyomozó munka eredményeként, a török Polat család magyar kapcsolatait régóta vizsgálva fontos bizonyíték birtokába jutott, Adnan Polat török vállalkozó fiának magyar személyigazolványához. Adnan Polat cégein keresztül 1993 óta van jelen Magyarországon, és bár az újságok nem sorolják őt Erdogan legbelsőbb köreihez, a török elnökkel mégis közeli kapcsolatot ápol. Miként a magyar kormányfővel is. 2005 óta épül a barátság Orbán Viktor és Adnan Polat között, amely mára épületegyüttesekben és napelemparkokban ölt testet. Visszaemlékezése szerint Mészöly Kálmán mutatta be őket egymásnak az Isztambulban rendezett Bajnokok Ligája döntőn. A barátság annyira elmélyült és gyümölcsözőnek bizonyult, hogy mára Polat komplett magyar megyék energiahasználatát fogja fedezni szolárparkjaival.

Ez az a bizonyos projekt, amelyet 2018 tavaszán abban a programadó beszédben Orbán Viktor bejelentett: „Az új napelemparkok, valamint Paks II. a tiszta és fenntartható energiatermelés élvonalába emelik majd Magyarországot”. A bejelentés megfogalmazása és a konkrét megvalósulása között azonban figyelmet érdemlő ellentét feszül, a beszéd végén a miniszterelnök ugyanis ezt állította ugyanerről az energiaszektorról: „Az új korszakban a nemzeti vállalkozásokat piaci alapon kiszolgáló kritikus infrastruktúra döntő tényező lesz, ezért a bankrendszert, az energia- és a médiaszektort hazai kézbe vettük.” Hazai kézbe?

Erdogan 2019-es ittjártakor azt nyilatkozta, hogy soha nem úgy néztek Magyarországra mint egy külföldi országra, továbbá Közép-Ázsiáig nyúló gyökereink összekötnek minket, vannak közös szavaink, népzenénk, közös identitásunk, közel 500 éves múltra visszatekintő kétoldalú kapcsolataink. Ez az 500 éves „kétoldalú” kapcsolatok kifejezés a magyar történelem eufemizmusa.

Dobó István dislikes this.

Szimbolikus, de sokat elmond Orbán Viktor szabadságharcos retorikája őszinteségéről, hogy azon hatalmakkal lép szövetségre, akik történelmünk során leigáztak minket. És az ellen az Európai Unió ellen vívja harcát, amely egyedül nyújtana elnyomás nélküli felemelkedést.

Erdogan hízelgő beszéde is a szemünk láttára válik igazzá, mert nekik már valóban nem külföld Magyarország. A Polat család kezében nemcsak a Paksi Atomerőmű felét érő napkollektor-gyűjtemény van, utcányi ingatlanok és paloták, közpénzmilliárdok és befolyásos kereskedelmi pozíciók, hanem immáron magyar állampolgárság is. Ráadásul a magyar diplomácia a mi külképviseletünket is Erdogan barátja kezébe helyezte, mert az isztambuli főkonzulátusunk, intézetünk és az Eximbank ottani képviselete is Polat ingatlanában van. Kínában járva Orbán Viktor pedig a magyar vállalkozók helyett Polattal üttetett nyélbe egy kínai napelemberuházást.

Ma nemzetünk ősgonoszának van kikiáltva az a Soros György, aki magyar, Magyarországon született, magyar az anyanyelve, és vagyonából súlyos összegekkel támogatja a mai napig hazánkat. Ezzel szemben Adnan Polat kicsoda? Az a nemzeti politika, hogy egy török üzletember kezébe adják energiapiacunk tetemes részét? És mennyiben különbözik Soros György vélelmezett szerepe attól, amit Erdogan vagy akár Putyin megvalósít hazánkban? Volt kormányzati tisztviselő, valamint miniszterelnöki rokon állt be Polat cégébe. Ők nem török ügynökök? Idegen hatalmak ügynökei? Az igazság az, hogy Farkas Gábor korábbi államtitkársági titkárságvezető vagy Szeghalmi Balázs, Lévai Anikó unokaöccse sokkal inkább ügynöke idegen hatalomnak, mint bármely ellenzéki politikus valaha is Soros Györgynek ügynöke lesz!

Ismert stratégia az, hogy az ellenséged vádold meg azzal, amit te művelsz. Ahogy az is ismert mondás, hogy az kiabál, akinek a háza ég. Orbán Viktor úgy sajátítja ki a nemzet fogalmat, hogy kiszolgáltatja a nemzetet. Úgy harcol szabadságharcot, hogy történelmileg rossz emlékű, politikailag káros hatalmak függésébe sodor bennünket. Nyugati irányból úgy vizionál összeesküvés-elméleteket, hogy közben az oroszok, a törökök és a kínaiak már a spájzban vannak. És úgy démonizál egy magyar honfitársunkat, hogy közben a napjaink világpolitikájának legsötétebb szereplőivel sző barátságot. Ezerszer inkább jusson állampolgársághoz egy boldogabb életet és tisztes megélhetést kereső menekült, mint egy közpénzmilliárdokat ajándékba kapó külföldi oligarcha.