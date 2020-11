Az Európa Tanács megszavazta a Brenner-jelentést az akadémiai szabadságról és az egyetemi autonómiáról

Brenner Koloman, az Országgyűlés jobbikos alelnöke, az Európa Tanács (ET) parlamenti közgyűlésének tagja átfogó, 47 tagállamot érintő jelentést készített a Tanács számára az akadémiai szabadsággal és az egyetemi autonómiával kapcsolatban. E jelentést kedden, egy háttérbeszélgetés keretén belül ismertette részletesen.

November 20-án az ET legfontosabb és legmagasabb döntéshozó szerve elsöprő többséggel szavazta meg az ún. Brenner-jelentést. Ez, ha kicsit visszatekintünk az időben, egy 2018 júliusa óta tartó, hosszú folyamat végeredménye, melynek témája a tudás és az információ évszázadában kiemelkedően fontos össztársadalmi szempontból is.

Brenner Koloman kifejtette, az egyetemi autonómiát az egyik legrégebbi, s egyben az egyik legfontosabb európai és konzervatív értékként tartjuk számon, amely már a középkor óta komoly jelentőséggel bír, hiszen csak így lehetett világról való tudásunkat bővíteni.

A Brenner-jelentés egyfajta tükör a társadalom számára, melyben többek között arra a megállapításra jutott,

az antidemokratikus tendenciák veszélyt jelentenek mind az akadémiai szabadságra, mind pedig az egyetemi autonómiára.

A jelentés kapcsán érdemes megjegyeznünk, hogy annak jóváhagyását egy nappal megelőzően, azaz november 19-én az Európai Felsőoktatási Térség miniszteri konferenciája egyhangú definíciót fogadott el arról, mit tartalmaz az akadémiai szabadság.

Az alelnök kitért arra is, beigazolódni látszik, amit a parlamenti viták alkalmával hangoztatott: nem az alapítvány formája jelent problémát, hanem az, hogy a kuratóriumok magukhoz vonzottak minden olyan döntést, amelyet egy normálisan működő egyetemi autonómiában egyetemi polgárok által megválasztott szenátus dönt el.

A jelentés elkészültének két évében Brenner megannyi tárgyalást folytatott határon innen és túl: meghallgatta például a horvát tudományos akadémia, illetve a rektori konferencia elnökét is. Emellett munkájában az erdélyi magyar felsőoktatás helyzetére is felhívja a figyelmet: személyesen beszélt a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem szenátusi elnökével, illetve a marosvásárhelyi magyar orvosi kar kollégáival. E példák mind azt hivatottak alátámasztani,

a jelentés témája rendkívül komplex.

Brenner rámutatott többek között arra is, igencsak széles körű veszélyek fenyegetik az akadémiai szabadságot, illetve az egyetemi autonómiát. Példaként említette a felsőoktatás neoliberális elvek mentén, s szigorúan gazdasági alapon történő átalakítását, amely globális jelenség egész Európában, így hazánkban is.

A jobbikus politikus úgy fogalmazott, a Fidesz egyik érvkészlete, miszerint alapítványi formában hatékonyabban tud működni az egyetem. S ugyan lehet gazdasági mérőszámok alapján mérni, mennyire hatékony a képzés, ez esetben azonban minden más faktort figyelmen kívül hagyunk.

Vegyük például a kárpátaljai magyarságot: fontos, hogy hazánkban legyen ukrán szak a viszonosság jegyében, mivel azonban rendkívül kevés hallgató szeretne ukrán nyelvet, irodalmat, illetve kultúrát hallgatni, ezen szak fenntartása szigorú, közgazdasági szempontból nézve bizonyosan nem lenne jó. Ugyanakkor mindenki által elfogadható tény – szögezte le a politikus –, hogy hazánk nemzetközi beágyazottsága és a határon túli, kárpátaljai nemzeti közösség szempontjából is kiemelkedően fontos az ukrán szak megléte, akár a diplomáciai szolgálatok későbbi tagjait tekintve.

Brenner elmondta, ez konkrét példa arra nézve,

ne csak a gazdaságilag azonnal hasznosítható alkalmazott tudományokat támogassuk, hanem az alapkutatásokat is.

Úgy véli, a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózatainak kiszervezése pontosan azért igen veszélyes, hiszen addig hosszabb távon tervezhető alapkutatásokra is lehetett komoly finanszírozást csatlakoztatni.

Érvét alátámasztotta az ELTE kutatóinak hosszú éveket átölelő megfigyelésével: ők madár- és halrajok vonulását modellezték. Ha ennek értelmét szigorú, gazdasági szempontok alapján ezelőtt 40 évvel valaki megnézte volna, s „őt Palkovics miniszter úrnak hívják, bezárja e kutatási témát.” Egyébiránt ezek alapján tudjuk jelenleg megoldani a drónrajok vezérlését.

Alapkutatásokra kell költeni még egy olyan kis országban is, mint a mienk. A neoliberális gazdasági alapokon történő egyetemi finanszírozás pedig csak negatív tendenciákat okoz. Számunkra – hiszen az Elvi Nyilatkozat alapján a Jobbik egy keresztény szociális alapon álló jobbközép néppárt –, nagyon fontos az, hogy a tehetséges fiatalok a társadalom alsó rétegeiből is bejuthassanak a felsőoktatásba, valamint a tudomány világába. E szempontból is rossz az, miszerint átalakult a szemlélet: a hallgatót egyfajta vevőként határozza meg a neoliberális gazdasági szemlélet, s kvázi vesz magának egy diplomát, egy oktatást