Rogán szerint a Népszava, az RTL és az ATV kormányzati költések nélkül nehezen zárta volna sikeresen az évet

A 444 részletesen beszámolt az igazságügyi bizottság keddi üléséről, Rogán Antal meghallgatásáról, ahol többen arról kérdezték a minisztert, hogy miért kellett 11,5 milliárd forintot elkölteni a Nemzeti Konzultációra. A lap szerint Rogán onnan indult, hogy a korábbi kormányok az emberek helyett inkább az IMF-re hallgattak, és azt is vitatta, hogy a legutóbbi konzultáció ilyen sokba került volna. Szerinte az ellenzéki képviselők a kormány többi kommunikációs költését is beleszámolják, mert ezeket egy keretszerződéssel intézik. Azt is hozzátette, hogy ennek a pénznek minden forintja itthon kerül hasznosításra, hazai munkavállalókat támogat, egy jelentős része például a postához kerül.

Kukásautóban végezte 260 ezer „kamu konzultációs" ív A konzultációs íveket hazugságnak és propagandának minősítették az ellenzéki politikusok, akik nekik eljuttatott 260 ezer konzultációs ívet felvitték Orbán Viktor irodájához, majd egy papírhulladékot gyűjtő kukásautóba rakták. Hadházy Ákos október 23-ára a Kunigunda utcába, a közmédia székházához hívta a rendszerrel elégedetleneket.

A közvélemény-kutatásokat döntéselőkészítő dokumentumoknak tartja, úgy gondolja, hogy ezek nem tartoznak a politikai ellenfeleire, de ennek ellenére jó néhány kutatást így is kiadtak. Az is szóba került, hogy a járvány idején továbbra is kell-e ennyit költeni a kormányzati kommunikációra, de Rogán szerint megéri, példának Győrfi Pált, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét hozta, akinek videóiból és kommunikációs tevékenységéből "sok magyar embernek sikerült megtanulnia, hogy egyébként mit kell tenni a válság idején. Én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben ez fontos volt".

A 444 szerint Rogán megjegyezte azt is: