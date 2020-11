Hannibal lesz az új Grindelwald

Mint ismert, a zaklatási botrányba keveredett Johnny Depp otthagyta a Legendás Állatok-franchise harmadik részét, így Gellert Grindelwald szerepére új színészt kellett keresnie David Yates rendezőnek.

Már korábban is voltak arról hírek, hogy a rendező Mads Mikkelsent nézte ki Albus Dumbledore egyik legnagyobb ellenfelének (és szerelmének?) szerepére. A film stúdiója, a Warner Bros ugyanakkor már közleményben be is jelentette a változást.

Johnny Deppnek azután kellett otthagynia a filmet, hogy pert vesztett a The Sun című lap ellen, amely azt állította, hogy a színész feleségverő, amelyet azóta bizonyítani is tudott a bíróságon.

Mads Mikkelsen korunk egyik legfelkapottabb színészének számít. Szerepelt az ikonikussá vált Hannibal című sorozatban, de játszott a Doctor Strange-ben, illetve a Star Wars-franchise égisze alá tartozó Zsivány Egyesben is.

A film az eredeti tervek szerint 2022. július 15-én debütál majd.