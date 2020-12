Orbán apjának birtokán dübörög az építkezés - videó

Az Átlátszó egy évvel ezelőtt készített drónfelvételt Orbán Győző Hatvanpusztai majorságáról, az Alcsút melletti, 13 hektáros birtokáról. A lap friss felvételei szerint az építkezések továbbra is gőzerővel folynak, azt viszont még mindig nem tudni, hogy mi lesz a védett épületekkel.

Orbán állami pénzen gazdagodó apja: "Drága, ne próbálkozzon, mert fogy a türelmem, és goromba leszek" A Direkt36 által kiperelt, közel százezer oldalnyi dokumentum bizonyítja, Orbán Viktor apjának cége, a gánti Dolomit Kft. rendszeres beszállítója állami beruházásoknak - emlékeztet az oknyomozó lap a 444-en megjelent cikkben. A 444 és a Direkt36 közös cikkéből derül ki, hogy bár Orbán Viktor korábbi jó barátja és pénztárosa ugyan kikerült a „varázslatos" költségvetésű M4-es autópálya-projektből, a miniszterelnök édesapjának bányavállalata, a Dolomit Kft.

Év elején a HVG a majorság kapcsán egy sajtótájékoztatón kérdezte Orbán Viktor, akkor azt a választ kapták, hogy

Annyit tudok mondani, hogy majorság épül, minthogy ez mindig az is volt

A Hadházy Ákos által a Fejér Megyei Kormányhivataltól kikért dokumentumokból kiderül, hogy a majorsági épületek továbbra is műemléki védettséget élveznek, a képviselő azt is megtudta korábban, hogy egyebek mellett hatalmas mélygarázs és 500 négyzetméteres lakóépület készül, és gazdasági épület is lesz.

Az Átlátszó friss felvételei jól látszik, hogy nem kis családi nyaralót építenek Orbán Győzőék Hatvanpusztán.