Idénre plusz négy munkaszüneti napot adna a Jobbik

Orbán Viktor ma jelentette be, hogy január 11-ig tartják fenn a jelenleg is hatályos szigorú intézkedéseket. Mindez egyúttal azt is jelenti, hogy érvényben marad az idősek idősávja, illetve a boltok korlátozott nyitvatartása is este 7-ig, ami miatt tumultus alakulhat ki az üzletekben a karácsonyi nagybevásárlások során.