Önkormányzati és állami cégeknek is dolgozik a korrupciós ügybe keveredett helyettes államtitkár cége

Nagy János, a kirúgott agrárminisztériumi helyettes államtitkár 2018-ban alapított cége, még abban az évben sikertörténetté vált: az első évben 45 millió forint adózott eredményt produkált, tavaly pedig ez az összeg már 144 millióra kúszott fel - írja a Blikk.

Bűnügyi felügyeletet rendeltek el a vesztegetéssel vádolt Nagy János volt helyettes államtitkár ügyében A Budai Központi Kerületi Bíróság négy hónapra elrendelte annak a két férfinak a bűnügyi felügyeletét, akit vezető beosztású személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásával és más bűncselekménnyel gyanúsítanak - közölte a Fővárosi Törvényszék. Indoklásuk szerint megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsítottak szabadlábon hagyásuk esetén a bizonyítást - tanúk befolyásolásával, értesítésével, bizonyítékok eltüntetésével vagy megsemmisítésével - megnehezítenék vagy meghiúsítanák.

A magas fokú diszkréciót hirdető cég tevékenysége a vezetői tréningektől és a földügyeket érintő tanácsadástól egészen az adatvédelmi tisztviselő szolgáltatásig terjed. Többek között a fideszes vezetésű Belváros-Lipótváros önkormányzatának adatvédelmi tisztviselői feladatait is Nagy üzlettársa és közös cégük látja el, emellett az állami tulajdonú Mecsekérc Zrt.-nél is hasonló feladatokat töltenek be.