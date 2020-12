Semjén szerint az ellenzéknek ünnepelnie kellett volna Szájer Józsefet

Ünnepnapra ébredt a Telex szerkesztősége, ugyanis a Karmelita Kolostor közelében ezúttal esélyük nyílt rá, hogy a kormányülésre érkező fontos személyeket kifaggassák a Szájer-ügyről. A miniszterelnök-helyettes Semjén Zsolt is készséggel válaszolt az orgiáról menekülő, ereszcsatornán lemászó politikus ügyében, és egy igencsak sajátos meglátással kommentálta az eseményt, mondhatjuk úgy is, hogy Semjén megalkotta Orbánéknak az üggyel kapcsolatos tökéletes védekezési technikát, úgyhogy mindenki megnyugodhat és leszállhat a témáról.

A Blikk által megszerzett rövid videót valószínűleg az egyik vendég készítette telefonjával azon a 25 fős homoszexuális orgián, amin Szájer József is részt vett, akinek a táskájában a brüsszeli ügyészség közleménye szerint drogot is találtak. A videón az látható, ahogyan a lakásban lévő rendőrök igazoltatják a vendégeket, akiken a felvételkor már ruha van.

Szerinte ugyanis az ellenzéknek bizony ünnepelnie kellett volna Szájer Józsefet, mivel