Polt Pétertől kérik számon a négy éve húzódó Alexandra-ügyet a könyvterjesztők

Négy éve nem tudjuk, hová tűnt az Alexandra Könyvesbolthálózat 2016. évi karácsony előtti teljes bevétele, a könyvkereskedelem hagyományosan legerősebb hónapjaiban elért bevétel, amely a hazai könyvkiadók által legyártott könyvek eladásából keletkezett

- olvasható Galambos Ádám, a Magyar Könyvkiadók Érdekvédelmi Szövetsége elnökének, Polt Péter legfőbb ügyésznek írt nyílt levelében a szakmai érdekképviselet Facebook-oldalán.

A könyvterjesztők elnöke felhívta a legfőbb ügyész figyelmét arra, hogy 4 milliárd forint tűnt el és négy éve nem tudni, ki a felelős azért, hogy több tucatnyi magyar könyvkiadó szenvedett el jelentős veszteségeket, vagy kerültek a csőd szélére az Alexandra hálózatában eladott, de ki nem fizetett könyvei miatt. Arra is rámutatott, hogy miközben a sajtóban az ügy főszereplőinek egymásnak gyökeresen ellentmondó, egymást vádoló nyilatkozatait lehetett olvasni, hivatalos részről semmilyen információ nem lát napvilágot.

Galambos Ádám ebben a levélben nem nevezte meg Matyi Dezsőt, az Alexandra hálózat tulajdonosát, akit sokan az első számú felelősnek tartanak. Két éve már írtak egy levelet Matyinak, amikor kiderült, hogy lánya, aki irányítója az Alexandra könyvesbolt-hálózatnak azt mondta, hogy családi cégük 2018-ban egyenesbe jött. Ezért azt kérdezték, hogy a bevallottan sikeres év profitjából Matyi Dezső mikor szándékozik kifizetni a becsapott könyvkiadókat?

Válasz sem Polt Pétertől, sem pedig Matyi Dezsőtől nem érkezett, a 4 milliárd forint sorsáról semmit nem lehet tudni, pedig a könyvterjesztők szerint a koronavírus-járvány által okozott bevételkiesés miatt ez a pénz, most nagyon hiányzik az érintetteknek.

Matyi Dezsőt korábban öt évre tiltottak el a vállalatvezetéstől és eleinte a kormányközeli sajtó is bírálta. Később azonban ezek a kritikák elhallgattak miután Matyi lánya, Matyi Alexandra, aki jelenleg is ügyvezetője az bolthálózatnak, éppen akkor jelentette be a családi cég rendbejöttét amikor más fideszes celebek mellett, Rogán Cecília és Mészáros Beatrix (Mészáros Lőrinc lánya) társaságában megnyitotta a Mikulás-gyárat.