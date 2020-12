Módosították a választási törvényt, jelentősen megnehezítették az indulási feltételeket

Megszavazta az Országgyűlés a választási törvény módosítását, amelyet a változtatásokat előterjesztő Varga Judit igazságügyi miniszter a "kamupártok" elleni fellépés szükségességével indokolt. Ugyanakkor ellenzéki pártok szerint az egyeztetés nélkül megalkotott módosítás a kisebb politikai kezdeményezéseket is akadályozni fogja Magyarországon, és indokolatlanul nyúl bele a korábbi rendszerbe. A módosítást a korábbi tervekhez képest is tovább szigorították.

A törvénymódosítás értelmében a pártoknak az eddigi 27 helyett 50 egyéni jelöltet írtak volna elő az országos lista állításához legalább 9 megyére és a fővárosra, ugyanakkor a keddi szavazáson a kormánypárti többség támogatta a független Volner János azon módosító javaslatát is, hogy az egyéni jelöltek számát minimum 71-re emeljék, 14 megyére és a fővárosra bővítve az elvárt lefedettséget.

Az új választási törvény értelmében tehát legalább 71 egyéni jelöltet kell állítania 14 megyében és a fővárosban annak a szervezetnek, ami indulni szeretne a választáson.

A kormánypártok az országos lista állításához szükséges jelöltek számának emelését azzal magyarázták, hogy "számos társadalmi támogatottsággal nem rendelkező törpepárt", magyarul kamupárt nem kizárólag kampányköltségekre fordította az állami támogatás összegét, így ezek elől most elveszik ezt a lehetőséget.

A javaslat korábbi bizottsági tárgyalása során a jobbikos Gyüre Csaba hiányolta az előzetes egyeztetést a módosításról, megemlítve, már azzal sem értettek egyet, hogy 27 helyett 50 egyéni jelöltre legyen szükség az országos lista állításához.

Szerinte ugyanis ez "arra irányul, hogy a jelenlegi politikai helyzetet befagyasszák", nehezítve az új szereplők színre lépését, kizárva például regionális tömörülések megjelentését, mindez pedig a jogállamisággal, a demokráciával és az alaptörvény szellemiségével is ellentétes.

A szocialista Varga László szerint pedig "nem szoktak választási törvényeket ilyen módon módosítani", mondván, már a benyújtás módja is felháborító volt, hiszen elmaradt a frakciók közötti egyeztetés a kérdésben.

A Jobbik, az LMP, a Momentum, a DK, az MSZP, valamint a Párbeszéd által jegyzett korábbi közleményben a pártok kijelentették: álláspontjuk szerint Orbán Viktor miniszterelnök kétségbeesett lépéseinek sorába illeszkedik az is, hogy – tökéletesen demokráciaellenes módon – egyeztetés nélkül, másfél évvel az országgyűlési választások előtt benyújtotta a választási törvény módosítását szolgáló javaslatot.

„Ez is csak azt mutatja, hogy Orbán már a saját maga által, saját magának írt választási rendszerben sem érzi biztonságban magát. Utóbbira minden oka megvan, mert veszíteni is fog – ezt Orbán is beismerte az ominózus törvényjavaslatokkal”