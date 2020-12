Bojkottáljuk Hajdú Péter tévéit!

(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

Több mint 280 millió forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek, amiért 5 millió forintra büntették Hajdú Péter producer-műsorvezetőt. Arányosan hangzik? Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a több mint 280 milliós kárt megtérítette a NAV-nak, és az 5 millió forint mellé még másfél év börtönbüntetést kapott - négy évre felfüggesztve. Ugyanakkor hiába mérlegelnénk, vajon igazságos ítéletet hozott-e a bíró, ugyanis a Fővárosi Törvényszék nem szólhatott bele az ügy lezárásába. Hajdú Péter peren kívül megegyezett az Ügyészséggel, így kapta az említett büntetést.

Hajdú Péter cégeivel szemben született vádemelésről a Magyar Hang számolt be elsőként még a nyár elején. A költségvetés gyanúja miatt indult perben kezdetben nem lehetett tudni, hogy maga Hajdú Péter is a vádlottak között van-e, de pár hétre rá kiderült, hogy ő az elsőrendű vádlott. Ez a per azonban összességében egyetlen tárgyalási napot élt csak meg, mert soron kívül megegyeztek a felek.

Vajon az Ügyészség alkukötési nyitottsága minden magyar állampolgárra és vállalkozóra kiterjed, vagy segít az, ha történetesen Mészáros Lőrinc válófélben lévő feleségével dolgozol együtt?

A történetet színesíti az, hogy a bíróság előzetes mentesítést is adott Hajdú Péternek, így legálisan maradhat cégvezető a Media Vivantis Zrt-nél., azaz a Mészárosné Kelemen Beatrix érdekeltségébe tartozó cégnél, amelyé az Ozone TV és a Life TV. A cég igazgatóságában Mészárosné és Hajdú mellett a bicskei fideszes polgármester, Bálint Istvánné foglal helyet. A Média1 felvetette, hogy felfüggesztett börtönbüntetés esetére is vonatkozna az eltiltás, így Hajdú nem vezethetné tovább Mészárosné cégeit, de a Blikknek a producer elmondta, hogy megkapta a Bíróságtól az ehhez szükséges felmentést.

Hiába jogerősen elítélt áfacsaló, Hajdú Péter erkölcsi bizonyítványa szeplőtelen.

De valóban szeplőtelen? Valóban folyhat minden úgy tovább, mintha semmi sem történt volna, és nincs itt semmi látni való? Hajdú Péter olyan elgyötörten nyilatkozott a Blikknek közvetlenül az ítélethirdetés után, mintha ártatlanul hurcolták volna meg: „Annak érdekében, hogy ne kelljen évekig bíróságra járnom, beismertem az ellenem felhozott vádakat már az év elején, és az utolsó fillérig mindent visszafizettem a költségvetésnek, ezzel részemről lezártnak tekintem az ügyet”. Ebben a nyilatkozatban a tévés azt is lebegteti, hogy elismeri-e bűnösségét, vagy csak az „évekig bíróságra járás” kellemetlen maceráját akarta elkerülni, és még szinte ő tesz szívességet a magyar államnak azzal, hogy fizet 5 milliót, és hogy kifizette a 280 milliós tartozását.

Sajátos üzenete van annak a magyar adófizető állampolgárok számára, hogy egy fideszes településvezető egy áfacsalásért elítélt bűnözővel vezet közösen céget. Arról nem is beszélve, hogy mindezt természetesen a polgári konzervatív és a kereszténydemokrata értékek palástja alatt. De mi csodálkozni való van már ezen, ha ezeket az értékeket – amint azt a Fidesztől megtudtuk – maga Szájer József helyezte el az őket megillető helyükre.

Orbán Viktor a Magyarország számára kimagaslóan előnyös új uniós költségvetést és a kiemelten kedvezményes hitelt jelentő mentőcsomagot bojkottálja pusztán önös érdekből. Mi Orbán Viktor helyett inkább bojkottáljuk azokat a tévéket, amelyek vezérigazgatója különösen nagy vagyoni hátrányt okoztak a magyar államnak, akkor is, ha ezt az illető megtérítette. A visszaélést Hajdú ugyanis tudatosan követte el, és nyilatkozataiból nem köszön vissza különösebb megbánás, sem alázat.

Nyugodt lelkiismerettel lopta meg a magyar államot, azaz minket. Téged és engem, kedves Olvasó. Az ügyészség megegyezhetett a nevükben Hajdú Péterrel, de helyettünk senki sem kapcsol az Ozone és a Life TV-re.