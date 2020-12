Karácsony a bevételelvonásról: „Amelyik városvezető befogja a száját, az talán túlél”

Orbán Viktor ma bejelentette a magyar önkormányzatiság kivégzését – kritizálta Karácsony Gergely, Budapest ellenzéki főpolgármestere a fideszes kormányfő azon intézkedését, hogy a kormány gyakorlatilag megfelezte az önkormányzati feladatok ellátásának fő bevételi forrását, a helyi iparűzési adót. A városvezető rámutat, az így kieső összeg Budapestnek

nagyjából egy Lánchíd árának elvételét jelenti, akkora kiesést, amennyiből a közvilágítást, a köztisztaságot és a zöldfelületek fenntartását fizetjük.

Karácsony úgy véli, a kompenzálásról szóló bejelentés „blablázás”, melynek az a lényege, hogy

amelyik városvezető befogja a száját, az talán túlél, de már nem a helyi polgárok akaratát képviselő önkormányzat lesz, csupán a kormány vazallusa.

Azt ígérte, ők nem válnak vazallussá.

Karácsony arra is rámutat, az egyébként is alacsony iparűzési adó nem jelent érdemi segítséget a vállalkozásoknak, hiszen annak alapja a bevétel, ami a válság miatt amúgy is alacsony. Ezért az intézkedésnek nem a válságkezeléshez van köze, hanem az csak „cinikus hatalmi politizálás”. A főpolgármester hangsúlyozza, elengedhetetlen az önkormányzatok összefogása, közös fellépése és választóik bevonása a küzdelembe.

Felére csökkenti az iparűzési adót a kormányzat, bajba kerülhetnek a nagyvárosok A legfontosabb intézkedések közé tartozik, hogy július elsejéig meghosszabbítják a hitelmoratóriumot, csak annak kell a bankhoz fordulnia, aki továbbra is szeretné törleszteni hitelét. Ezt egyébként már korábban is bejelentették. A korábban elrendelt járványügyi intézkedések miatt az ideiglenes bezárásra kényszerült vállalkozásokat decemberben és januárban a bérköltségek kétharmadának átvállalásával támogatja a kormányzat.

A kormányzat nem először áll bosszút az önkormányzatokon a tavaly őszi vereségért. Ugyancsak az ő bevételüket csökkentette a parkolás ingyenessé tétele, de a gépjárműadó átpumpálása a központi költségvetésbe szintén az önkormányzatok kárára történt meg.