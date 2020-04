Nemhogy nem segítenek, most még akadályoznak is minket - polgármesterek a gépjárműadó elvonásáról

A nagyobb városok is tiltakoznak a gépjárműadó kormányzati elvonása ellen. Gulyás Gergely bejelentése után a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége jelezte, hogy a települések 70%-ának semmilyen bevétele nem marad, 14 fővárosi polgármester pedig azzal vádolta a kormányt, hogy a döntéssel hátráltatják a koronavírus elleni helyi védekezést. Az Alfahírnek Újpest, Vác és Eger polgármestere is arról beszélt, hogy az elvonással hátráltatják a koronavírus hatásainak kezelését, Dunaújvárosban pedig azt kérik, hogy az elvett pénz kerüljön a megfelelő helyre.

Úgy gondoljuk, hogy a gépjárműadó elvonása csak az első lépés az önkormányzatok további sarcolása előtt

- így kommentálta az Alfahírnek Déri Tibor, Újpest polgármestere a miniszterelnökséget vezető miniszter szombati bejelentését, hogy elvonják a gépjárműadót az önkormányzatoktól. A főváros ellenzéki polgármestereinek közös tiltakozásában részt vevő városatya hangsúlyozta, hogy az állam eddig egy fillérrel nem segítette a települések védekezését, miközben a mostani elvonás nekik 240 milliós mínuszt jelent.

A védekezésre helyi szinten így is több mint százmillió forintot különítettek el, miközben több állami feladatot is kénytelenek voltak átvenni. Az állam feladata lenne a védőeszközök biztosítása a háziorvosoknak, fogorvosoknak, a járóbeteg-ellátásban dolgozó egészségügyi dolgozóknak, ezzel szemben eddig minden védőeszközt az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. és az önkormányzat valamint az önkormányzat cégei szereztek be, és juttattak el azoknak, akiknek a leginkább szüksége volt rá.

Még a Katasztrófavédelemnek is az önkormányzat adott maszkokat, mert bár kötelezően előírták nekik a használatot, ám biztosítani már nem biztosítottak számukra semmit.

A nagyobb önkormányzatoknak a vírus miatt így is többféle bevétel kiesésével kell számolni. Déri Tibor úgy látja, hogy a kerületnek összességében kétmilliárdos mínuszt okozhat a világjárvány az elvonásokkal együtt.

Több bevételi forrás is elapadt

Kieső ipariadó-bevétel, halasztott bérletidíj-fizetés, visszaeső turizmus, nagyobb rendezvények elmaradása – ez csak néhány azok közül, ami miatt Vácon a korábban tervezettnél jóval kevesebb bevétele lehet az idén. A Duna-menti város vezetése meglepődött a kormányzati bejelentésen – arra számítottak, hogy végre az önkormányzatok is segítséget kapnak.

Nem tudjuk, hogy az iparűzési adóbevétellel hogy számolhatunk, volt olyan cég, ami már bezárt.

Matkovich Ilona polgármester szerint több cég részletfizetési kérelemmel fordult az önkormányzathoz, amit meg is adtak, és az önkormányzati helyiségek bérlőinek egy részével is tárgyalnak a díjfizetés halasztásáról, hiszen sokan zárva tartják üzletüket.

Több olyan sportintézményt sem tudnak kinyitni, ami bevételt hozna. A polgármester szerint, ha nincs bevétel, egy idő után a fizetések is veszélybe kerülhetnek, amit az illetékes minisztériumnak még a bejelentés előtt jeleztek.

A Duna-part közelsége miatt a turizmus és a vendéglátás is erősebb a környéken, de a koronavírus miatt ezek a vállalkozások sem fognak kinyitni egy ideig, ez hatalmas bevételkiesést jelent. Ehhez jött még a gépjárműadó elvonása.

Újpesthez hasonlóan Vácon is megoldja az önkormányzat a rászorulók, főleg a vírus miatt jóval veszélyeztetettebb idős emberek ellátását, a 35 ezres településen civilek bevonásával kötik össze a felajánlókat a segítséggel. A többletfeladatokra forrást a többi önkormányzathoz hasonlóan még nem kaptak.

„Nem hogy nem segítettek még akadályoznak is”

- erről már Mirkóczki Ádám beszélt az Alfahírnek. Eger polgármestere szerint hetek óta erőn felül teljesít a város, azért dolgoznak, hogy megelőzzék, visszaszorítsák a koronavírus-járványt.

Olyan döntéseket hozunk az egri vállalkozások és az egriek kárának enyhítése érdekében, amely súlyos tízmilliókkal csökkentik a város költségvetését, hetek óta folyamatosan vásároljuk a fertőtlenítő szereket, védekező eszközöket és teszteket, de nemhogy segítséget nem kaptunk eddig a kormányzattól, most még akadályoznak is minket.

A város polgármesterének számításai szerint lassan milliárdos a várost ért anyagi kár.

Hetek óta várjuk a kormányzati bejelentést, amely az önkormányzatok erőn felül végzett kiadásainak, védekezési munkálatainak állami kompenzációjáról szól. Most megkaptuk a választ: elveszik a várostól a gépjárműadó maradékát is

- mondta Mirkóczki, aki mindezek ellenére hozzátette:

Továbbra is megteszünk mindent, hogy megvédjük Egert.

Ha már elvették, költsék el hatékonyan

Dunaújváros 120 millió forint körüli összeggel járul hozzá az állami védekezéshez, ekkora ugyanis az az összeg, ami a gépjárműadóból a városban maradna - mondta el Pintér Tamás. A város polgármestere emlékeztetett: a gépjárműadó 60 százalékát már eddig is az állami költségvetésbe kellett befizetnie az önkormányzatnak, a mostani intézkedéssel a teljes összeget elveszi az állam, miközben az utak, parkolók rendbetételét az önkormányzattól várják.

Pintér azt mondta, hogy fél évvel ezelőtt nehéz anyagi helyzetben vették át a város vezetését, ezért egy ilyen mértékű elvonás érzékenyen érinti a települést.

"A járvány elleni védekezésben az önkormányzat eddig is csak feladatokat kapott a kormánytól, forrást nem, Dunaújváros azonban így is helytáll és az önkormányzattal közösen, az itt élők erejükön felül mindent megtesznek a járvány megállításáért.

A polgármester szerint a vitáknak nem most van itt az ideje, ezért határozottan kérik a kormánytól, hogy hatékonyan költse el a dunaújvárosiaktól elvett 120 millió forintot.