Itt a rendelet: nem minden kkv részesül az adócsökkentésből, és egyelőre a kisebb települések sem nyugodhatnak meg

Január végéig nem tudni, mi lesz a 25 ezer főnél kisebb települések bevételének automatikus kompenzációjával – derül ki az éjjel megjelent Magyar Közlönyből, mely a helyi iparűzési adó megfelezéséről is rendelkezik.

Mint ismert, Orbán Viktor a hétvégén jelentette be, a települések közfeladatainak ellátáshoz szükséges bevételek zömét jelentő helyi iparűzési adó (hipa) felét elveszi, a megszorítás ellen több millió magyar polgárt képviselő polgármester és önkormányzati szövetség is tiltakozott. A kormányfő azt is megígérte, a 25 ezer főnél kisebb települések esetében a kieső bevételeket automatikusan kipótolja a kormányzat, míg a nagyobb városok esetében „egyenként tekintik át” a kompenzáció módját.

Felére csökkenti az iparűzési adót a kormányzat, bajba kerülhetnek a nagyvárosok A legfontosabb intézkedések közé tartozik, hogy július elsejéig meghosszabbítják a hitelmoratóriumot, csak annak kell a bankhoz fordulnia, aki továbbra is szeretné törleszteni hitelét. Ezt egyébként már korábban is bejelentették. A korábban elrendelt járványügyi intézkedések miatt az ideiglenes bezárásra kényszerült vállalkozásokat decemberben és januárban a bérköltségek kétharmadának átvállalásával támogatja a kormányzat.

A Magyar Közlönyben megjelent 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet értelmében a hipa 1 százalékra csökkentése a kkv-törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozásokra (kkv) vonatkozik,

de csak akkor, ha a vállalkozás éves árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 4 milliárd forint.

A törvény szerint a kkv-nak minősülés feltétele, hogy a vállalkozás legfeljebb 250 főt foglalkoztasson, és éves árbevétele az 50 millió eurót (18 milliárd forint) vagy mérlegfőösszege a 43 millió eurót (15,5 milliárd forint) ne haladja meg. A 4 milliárdos bevételi vagy mérlegfőösszeg-határ gyakorlatilag a kisvállalkozás alkategóriájának felel meg. Tehát kijelenthető,

Orbán ígérete ellenére lesz olyan vállalkozás, mely kkv-nak minősül, de nem részesül az adócsökkentésből.

A kisebb, 25 ezres lélekszámot el nem érő települések kompenzációjáról semmi új nem derül ki, az 1987/2020. (XII. 22.) Korm. határozat csupán annyit ír, hogy a kabinet

dönt a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok számára támogatási program megindításáról.

A programot a pénzügyminiszter a belügyminiszter bevonásával dolgozza ki, ám annak határideje csak jövő év január 31.

Mint arról kedden beszámoltunk, míg az Orbán-kormány a településektől vesz el jelentős forrásokat, addig a miniszterelnök által is „laboratóriumnak” tekintett Ausztria több százmilliárd forintnyi támogatást nyújt az osztrák településeknek.