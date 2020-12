Jakab Péter: "Nem lepődnék meg azon sem, ha az ellenzék kétharmados felhatalmazást kapna"

​"Úgy tudtunk igent mondani a közös listára, hogy a Jobbiknak semmit sem kellett feladnia az értékrendjéből, sőt, az összellenzék szó szerint ugyanazt tűzte ki célul, mint amit mi is meghatároztunk év elején a Jobbik Elvi Nyilatkozatában: egy független, élhető, büszke Magyarország megteremtését." Többek között erről is beszélt Jakab Péter, a Jobbik elnöke, akit egyébként kérdeztünk Gyurcsány Ferenccel kapcsolatos viszonyáról, és arról is, hogy elindul-e a miniszterelnöki előválasztáson. Interjú.

Ha csak egy szóban lehetne jellemezni 2020-at, Ön mit mondana?

Ha csak egy szót mondhatok, akkor ezt mondom: vége. Jó, hogy vége. A járvány minden szempontból próbára tette az embereket: egészségügyileg és anyagilag is. Ennél csak jobb jöhet. Ugyanakkor ez a válságos év leleplezte a kormányt is, amely ahogy szembekerült egy igazi problémával, máris feltette a kezét. Év végére veszített is félmillió szavazót. A kormány számára 2020 a vég kezdete. Az országnak meg az újrakezdés lehetősége.

A 2018-as választási győzelemhez úgy kellettek a migránsok Orbán Viktornak, mint egy falat kenyér, így talán akkor sem lepődött meg igazán senki, amikor tavasszal a vírushelyzetet is pártpolitikai célokra akarta felhasználni a Fidesz, és Orbán Viktor felhatalmazási törvénnyel válaszolt egy világjárványra. Baljós kezdet?

Ahogy az előbb mondtam, a vég kezdete, ami csak a Fidesznek baljós.

Az ország persze súlyos árat fizet azért, hogy nem egy kormányt kell megbuktatnunk, hanem egy rezsimet, amely foggal körömmel ragaszkodik a hatalmához.

Az, hogy tavasszal örök időkre kért felhatalmazást a kormány, most pedig a rendkívüli jogrendet váláságkezelés helyett az ellenzéki önkormányzatok elleni bosszúhadjáratra használja fel, mutatja, ennek a rezsimnek semmi sem drága a hatalomért. Az emberélet sem.

Hiába az egészségügyi dolgozók áldozatos munkája, nem sikerült kordában tartani a járványt, és Orbán Viktor "ígérete" ellenére, nem gyógyítottak meg minden beteget. Hol csúszott el a szakmai védekezés?

Ott, hogy a kormány nem biztosította a szakmai feltéteket. Felszerelés és szakember nélkül nem lehet sikeres semmilyen védekezés. Hozzáteszem, nem most kellett volna a bajra felkészülni, volt rá 10 évnyi kétharmad. De valahogy mindig volt valami fontosabb, mint az egészségügy. Haverok, buli, foci, propaganda.

Béli Balázs

Ha a COVID-19-re nincs is, a gazdasági válság elkerülésére elvileg van recept, ennek ellenére az Orbán-kormány valamiért nem volt hajlandó a bajbajutott, munkanélkülivé vált magyarokon segíteni, miközben az önkormányzatokat megsarcolta. Nehezen indokolható döntések.

A gazdaságvédelmi alapban ezermilliárdok voltak munkahelyvédelemre, mégsem erre használták fel, hanem nemzeti konzultációra, stadionépítésre vagy épp a soha meg nem térülő Budapest-Belgrád vasútvonal megépítésére Mészáros Lőrinc gondozásában. Nem a pénzhiány miatt nem menti meg a munkahelyeket a kormány, és az önkormányzatokat sem ezért sarcolja. Hanem azért, mert úgy érzi, megteheti.

Aki ellenzéki, azt megbünteti. Aki munkából akar megélni, azt magára hagyja.

Majd a választások előtt beköszön hozzájuk egy zsák krumplival. Ezt csinálja 10 éve.

A járványhelyzet nyilvánvalóan uralta a belpolitikát is, átírva jónéhány forgatókönyvet. Mennyire nehezítette meg az ellenzék felkészülését, így akár a jobbikos jelöltek felépítését az elmúlt időszak?

Semmi sem könnyít, ami nehezíti az emberekkel való közvetlen találkozást. Ennek ellenére az ellenzék felkészülése nagyon jó ütemben halad, egyelőre tartjuk a magunk számára kijelölt határidőket mind a Jobbik, mind az összellenzék szintjén. A jelöltjeinket meg nem nekünk kell felépíteni, és nem az elmúlt egy évben, hanem nekik kell felépíteniük saját magukat, méghozzá azzal a munkával, amit az elmúlt években végeztek. A Jobbikban ez a belépő ahhoz, hogy valakiből képviselőjelölt legyen.

Akármi is lesz a végeredménye, mindenképpen politika-történeti kuriózum az ellenzéki pártelnökök rendszeres találkozója. Hogy zajlanak ezek a megbeszélések? Vannak-e a viták? Milyen hangulatban ülnek le, állnak fel az asztaltól?

Már az történelmi jelentőségű, hogy egyáltalán létrejött a pártelnöki találkozó, az meg pláne, hogy rendszeressé és sikeressé is vált.

Igazi demokrácia tanfolyam lehetne ez a Fidesz politikusainak is. Megtanulhatnának kulturáltan vitázni és döntést hozni.

Merthogy a pártelnökök addig érvelnek egy-egy ilyen találkozón, amíg olyan döntés nem születik, amely mindenki számára elfogadható. Ebben persze többen segítenek bennünket, hiszen a pártelnöki találkozókat megelőzően a pártok képviselői, szakértői különböző munkacsoportokban készítik elő a döntéseket.

Szintén mérföldkőnek számít a december 20-ai megállapodás a 106 közös jelöltről, a közös miniszterelnök-jelöltről, illetve a közös listáról. Főleg az utóbbi kapcsán idén még Ön is szkeptikusan nyilatkozott. Hogy tudná bemutatni az idevezető út állomásait?

Mi végig a több lista mellett érveltünk, egész egyszerűen azért, mert a tavalyi önkormányzati választáson kipróbáltuk a közös listát és a több listát is a megyékben. És a matek azt hozta, hogy a több ellenzéki lista több ellenzéki mandátumot jelent. Nyilván a Fidesz is tudta ezt, ezért a választási törvény módosításával lehetetlenné tették a több listás indulást.

Ennek ellenére a Jobbik kivárt a végső időpontig, mert garanciákat akartunk kapni arra, hogy a közös lista nem csupán valami ellen jön létre, hanem egy jobb Magyarországért. Ezeket december 20-án megkaptuk.

Közös kormányprogramban is megegyeztek úgy, hogy közben minden résztvevő szervezet hangsúlyozza a saját identitását, és önálló frakciókban gondolkodnak 2022 után is. A 13 pontos garanciacsomagban hol jelenik meg leginkább a Jobbik szándéka, értékrendje?

Valamennyiben. Ez benne a szép. Úgy tudtunk igent mondani a közös listára, hogy a Jobbiknak semmit sem kellett feladnia az értékrendjéből, sőt, az összellenzék szó szerint ugyanazt tűzte ki célul, mint amit mi is meghatároztunk év elején a Jobbik Elvi Nyilatkozatában: egy független, élhető, büszke Magyarország megteremtését.

Emellett sikerült kimondatnunk, hogy az új kormány nemcsak az Orbán-rendszerrel számol le, de képes lesz szembenézni az elmúlt 30 év hibáival is. Ez a valódi korszakváltás garanciája.

A korszakváltást, a valódi elszámoltatást nehezíti az a tény, hogyha Orbán megy is, az emberei maradnak a kulcspozícióikban. Hogyan tehetnek eleget a választási ígéretüknek?

Nekem egy a fontos: a jog és az igazság végre találkozzon egymással, mert 30 éve szinte köszönőviszonyban sincsenek. Látva a jelenlegi kormány arroganciáját, nemtörődömségét, féktelen pénzéhségét

nem lepődnék meg azon sem, ha az ellenzék kétharmados felhatalmazást kapna a választóktól.

Az könnyebbé, gyorsabbá tenné a közélet megtisztítását. Ha csak egyszerű többségünk lesz, akkor addig faragjuk a jogot, míg igazság nem lesz belőle. A kreativitást nem a hatalom, hanem a nép szolgálatába fogjuk állítani.

Az ellendrukkerek már most veszekedő ellenzéki pártokat, megsértődött politikusokat vizionálnak. Ön szerint sikerül ezt meghaladnia az összefogásnak?

Az ellenzéki pártok már most is száz meg száz kompromisszumot kötnek egymással. Ilyenkor persze van, hogy egyik másik félnek fel kell adnia valamit az álláspontjából. Az oviban lehet, hogy ez sértődéseket eredményez, nálunk haladást. Saját magunknál sokkal fontosabbnak tartjuk a nemzetet, miért képesek vagyunk áldozatokat is hozni. Ez tesz bennünket igazán erőssé. A sértődést meghagyjuk a gyengéknek.

Béli Balázs

Milyen típusú jelölt tudná legyőzni Orbán Viktort?

Olyan, aki megnyeri az előválasztást, ezáltal képes megszólítani az ellenzéki és a bizonytalan szavazók többségét is.

Jakab Péter elindul a miniszterelnök-jelölti előválasztáson?

Sok kérdés volt már, hagyjunk valamit jövőre is.

Nyilván ez a kérdés fordított esetben is hangsúlyos, de ha esetleg Dobrev Klára lesz az ellenzék kormányfőjelöltje, akkor számíthat az Ön szavazatára is?

Az előválasztásnál nincsenek apróbetűs részek, aki nyer, azt kell támogatni. Bízom a választók bölcsességében.

Lenne itt két kérdésem, amiket jövőre úgyis egymilliószor fel fognak Önnek tenni. Tisztázhatjuk ezeket most?

Ha ezzel megspórolhatjuk az egymilliót, akkor hajrá.

Az első: kritikusai szerint immár a Jobbikot is Gyurcsány Ferenc irányítja. Igaz ez? Milyen egyébként a viszonyuk?

Azt hittem a Soros. Vagy ő Gyurcsányt irányítja? Diliházban ne keress logikát. Kabaré, hogy a Fidesznek ma ezt jelenti a kormányzás. Nem, a Jobbikot én irányítom a párt elnökségével közösen.

Gyurcsány Ferenc pedig egy azon hat párt vezetője között, akikkel havonta egyszer le szoktam ülni meghozni azokat a döntéseket, amelyek véget vetnek a sorosozásba belebolondult Orbán ámokfutásának.

A második: igaz-e, hogy a Jobbik is baloldalivá vált?

A Fidesz szerint ha valaki a munkavállalókkal, alacsony keresetű melósokkal vagy épp a kisnyugdíjasokkal foglalkozik, az baloldali. Szerintem meg keresztény. A szolidaritás, a másokon való segíteni akarás nem baloldali, hanem a legalapvetőbb keresztényi érték. Sokat elárul a kormányról az, hogy ők ezt nem így látják. De ne csodálkozzunk ezen, hiszen Kövér elvtárs is megmondta: neki az ellenzék nem a nemzet része. Nekünk meg mindenki az, aki magyarnak vallja magát.

A napokban egy újabb kampányt kezdett a vidéki bérek felzárkóztatása érdekében, és korábban is beszélgettünk már arról, hogy a Jobbiknak - úgymond - vissza kell találnia a vidék Magyarországához. Hogy halad ez a folyamat, mik a terveik?

Hamarabb fogjuk megdönteni 2022-ben a kormányt, minthogy a kormány érdemi lépéseket tegyen a vidékért. Azért indítottunk petíciót a bérek felzárkóztatásáért, hogy erőt demonstráljunk. Megmutassuk:

ha a Fidesz nemet mond a vidékre, a vidék is nemet fog mondani a Fideszre, ahogy azt a főváros tavaly már megtette.

A mai napig hallom, amikor az egyik kormánytag azt mondta nekem, örömteli a 100 ezres fizetés, mert 10 éve még ennyi se volt. Na, akkor éljen meg belőle ő. 2022 után adunk neki lehetőséget, hogy kipróbálja.

A világjárvány miatt nem lesz ünnepi hangulat 2021. január elsején, ilyen helyzetben érdemes fogadalmat tenni? Ön tesz majd?

A legutolsó idei frakcióülésünkön már tettem egyet a képviselőtársaim előtt, igaz, az már 2022-re szólt: győzelem vagy halál. Ennél többet most nem tennék.