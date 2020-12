Ha a jövőben visszagondolunk 2020-ra, az egyik megállapításunk biztos valahogy úgy fog kinézni, hogy az év, amiben olyan dolgok történtek, amiket nem láttunk jönni, például itt van egy világjárvány. A Boston Dynamics techcég hagyott még egy meglepetést nekünk az év utolsó napjaira, két emberszerű, és egy kutyára hasonlító robottal, akik a Do You Love Me? zenére táncolnak: