Pokoli állatkínzás és mészárlás zajlott egy menhelyen

A gyömrői Kutyamentsvár menhelyen éveken át súlyos állatkínzás és embertelen bánásmód zajlott - mondta ela hvg-nak egy korábbi alkalmazottjuk.

A fiatal férfi állami gondozásból kikerülve helyezkedett el a menhelyen, itt is lakott. Hivatalos munkaviszonya azonban nem volt, fizetést sem kapott. Elmondása szerint rendszeresen bántalmazták, és arra kényszerítették, hogy állatokat öljön.

A beteg vagy felesleges kiskutyákat rendszeresen elpusztították, méghozzá kifejezetten brutális módon.

"Ha megellett egy kutya, akkor a kiskutyákat ki kellett alóla venni és vagy földhöz csapkodni, vagy belefojtani egy vödör vízbe."

- mondta el a portálnak a férfi. A vödör tetejére téglát tettek, hogy ne tudják felnyomni a tetejét az életükért kapálózó kicsik.

A felnőtt állatok közül is sokat is elaltatták, sokszor az előírásokat figyelmen kívül hagyva, előzetes elkábítás nélkül. A menhely vezetője sokszor személyesen adta be az injekciókat, s neki kellett lefognia a szerencsétlen állatokat - mondta el a lapnak a férfi.

A telep vezetője, Herczig József nem csak a kutyákkal szemben viselkedett szadista módon.

A férfi állítása szerint a telepvezető utasítására több esetben verekednie kellett az egyik társával, aki „ugyanolyan csicska” volt, mint ő.

A menhelyen hivatalosan 700 kutya élt, de a botrány kirobbanásakor csak 260-at találtak, a többi sorsa ismeretlen. A férfit végül egy külső segítő juttatta ki, az ügyben nyomozás indult.

A Telex megkeresésére a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, hogy az ügyben a büntetőeljárás jelenleg is folyamatban a Monori Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán. Hozzátették, hogy válaszadásuk időpontjáig gyanúsítotti kihallgatás nem történt, azonban az eljárásról további információt nem áll módjukban adni.