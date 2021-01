Fideszes világ: Európa rossz, mert ott királyok és feudalizmus van, míg a magyarok bajszosan bográcsoznak

Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron megyei közgyűlés fideszes elnöke egészen új vádakat fogalmazott meg Nyugat-Európával kapcsolatban, amikor a Nyugat-Hírmondó, a megyei önkormányzat lapja az uniós fejlesztésekről és a jogállamisági vitáról kérdezte őt.

Németh szerint mi sem bizonyítja jobban, hogy alaptalanul vádolják Magyarországot a jogállamiság leépítésével, minthogy az EU több tagállamban is feudális viszonyok uralkodnak, példaként Dániát, Spanyolországot, Belgiumot és Svédországot említi.

- szúrta ki a kormánypárti politikus szavait az Azonnali.

A Szájer József számára oly otthonos Belgiumról is meglepő a véleménye:

„Sokat elmond a hazánkat érő bírálatokról egyébként az is, hogy épp abban az országban is a király az államfő, ahol az Európai Unió legfőbb szervei működnek.”

És persze a francia elnök is középkori maradvány.

„De demokráciákban is találunk komoly eltéréseket. Franciaországban Emmanuel Macron köztársasági elnöknek – aki mellesleg Andorra hercege is – egy személyben normál esetben is sokkal nagyobb hatalma van, mint veszélyhelyzet idején rendkívüli felhatalmazással az egész magyar kormánynak.”