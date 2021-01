Gyilkosság, rablás, fogolyszökés és vérdíj - kemény figurák a legkeresettebb magyar bűnözök között

A rendőrség honlapján elérhető az a körözési toplista, amiből kiderül,

ki az az 50 bűnöző, akit leginkább a rácsok mögött akarnak tudni a magyar rendőrök.

A listán szereplők mindegyikével szemben elfogatóparancs áll fent, és bár kérik a rendőrök a lakosság segítségét, sok esetben jelzik azt is, egy-egy figura különösen veszélyes.

A honlapon elérhető adatok között egyébként azt is látni, hogy az egyes elfogató parancsokat mikor adták ki, például az orgazdaság miatt jogerős szabadságvesztésre ítélt Édes Krisztián már 2012 novembere óta bujkál sikeresen az igazságszolgáltatás elől.

De kik a legkeményebbek a 2021-ben is keresett bűnözők között?

Itt a lista azokról, akiket a rendőrök vagy különösen veszélyesnek tartanak, vagy pedig nyomravezetői díjat tűztek ki a fejükre:

Buttinger Zoltán

Az 1992-ben született férfi a jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetésének letöltését nem kezdte meg. A kábítószer birtoklás miatt hat elfogatóparancs is van ellene, 300 ezer forintos nyomravezetődíjat tűztek ki a fejére.

Buttinger Zoltán police.hu

Egri Norbert

A pécsi születésű férfi ellen azért adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot, mert bár 2018-ban elítélték, a jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetésének letöltését ő sem kezdte meg. A férfit öt rendbeli csalásért körözik, 200 ezer forintot ér a róla szóló információ.

Cseh Marcell

A fiatalember esetében a rendőrség jelzi, fegyvere is lehet. 2017-ben 6 rendbeli rablásért, és 2 rendbeli csalásért adtak ki ellene nemzetközi elfogatóparancsot. De fegyveresen elkövetett rablás bűntett megalapozott gyanúja miatt körözik. Egyébként 2017-ben úgy rabolt ki egy budai ékszerboltot, hogy tettestársát, orosz barátnőjét terhesnek álcázta.

Cseh Marcell police.hu

Farkas Norbert

Ő a Varjú. A körözési lista talán leghírhedtebb alakja. A rablásért lassan kétévtizede keresett férfit próbálták meg a zsaruk először összekötni a móri mészárlással - tévesen. A férfit ugyanakkor már körözték 2002. május 9. előtt is, ugyanis a bandájával zálogházat, és pénzszállítót is kiraboltak, utóbbinál mellkason lőtték a biztonsági őrt. A Nemzeti Nyomozó Iroda 2001 óta nem tud róla semmit. Nemzetközi elfogató parancs és vérdíj sincs, ugyanakkor veszélyesnek és fegyveresnek tartják Farkast. Már ha még él.

Farkas Norbert police.hu

Kismárton Zsolt

A kaposvári illetőségű férfit szintén különösen veszélyesnek tartják a zsaruk. Jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetésének letöltésének megkezdése, lopás, valamint lőfegyverrel, lőszerrel való visszaélés miatt körözik.

Kiss Csaba

A debreceni férfira 100 ezer forintos nyomravezetői díjat tűztek ki. Ő sem kezdte meg a jogerős börtönbüntetését, garázdaságért és csalásért körözik.

Kiss Csaba police.hu

Plank Zoltán

A székesfehérvári bűnöző karrierjéből is egy brutális filmet lehetne forgatni - főleg, ha sikerülne valahogy lezárni a sztorit. Plank Zoltán ellen szándékos emberölés, súlyos testi sértés, szervezett fegyveres rablás miatt adtak ki nemzetközi körözést, a magyar rendőrök 1 millió forintos nyomravezetői díjat tűztek ki a fejére. Ő volt az a férfi, aki egy elszámolási vitára bérgyilkosokkal akart pontot tenni, majd 2014. 09. 24-én Plank Zoltán és társai – magukat rendőrnek kiadva – elraboltak 400.000.000 forintnyi valutát kínai üzletemberektől. A sértetteket gyorskötözővel megbilincselték, majd a bűncselekmény helyszínét gépjárműbe pattanva elhagyták. A sértettek ismerősei észlelték a bűncselekményt és üldözőbe vették a támadókat. Plankék több, gépfegyverből leadott lövést követően tudtak csak autójukkal elmenekülni.

Plank Zoltán police.hu

Sütő Ferenc

A különösen veszélyesnek és felfegyverkezettnek tartott, 1979-ben született budapesti férfi kicsivel több mint 4 évvel ezelőtt, 2016. december 21-én vette le lábáról a nyomkövetőt, majd tűnt el a hatóságok szeme elől. Több rendbeli rablásért körözik azóta is.

Sütő Ferenc police.hu

Török Zsolt

Évek óta bujkál már ő is, hiába a nemzetközi elfogató parancs, és a 200 ezer forintos vérdíj. Több rendbeli közokirat-hamisítással, költségvetési csalással és csalással körözik a szolnoki illetőségű férfit. Egyelőre eredménytelenül.

Tóth Lajos

A székesfehérvári rabló kézrekerítéséért egymillió forint jár. Az 1988-ban született férfit 2013. május 8-a óta keresik, mivel lopás, valamint rablás bűncselekmények elkövetése miatt jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetésének letöltését nem kezdte meg. Hogy hol bujkál, rejtély, 2014. július 4-e óta nemzetközi elfogató parancsot is kiadtak vele szemben.

Tóth Lajos police.hu

Vermes Zsolt Krisztián

Még nincs 22 éves a celldömölki fiú, de már fogolyszökés, lopás, egyedi azonosító jellel visszaélés bűntett és szabadságvesztés letöltése céljából körözik. A különösen veszélyesnek tartott bűnöző 2020 szeptemberében szökött meg a börtönből - részleteket nem tudni.

Vermes Zsolt Krisztián police.hu

Yao Gaopeng

Az ő sztorija is filmért/politikai regényért kiált. Ő az a kínai, aki a vádak szerint 2015-ben meggyilkolta a luxus prostituáltként dolgozó 19 éves Nancyt a lány Akácfa utcai lakásában. Az ügyből lehetett volna óriási politikai balhé, amennyiben igazolva lett volna az a pletyka, miszerint Nancynél több magyar és családos politikus is megfordult, és a légyottokról videófelvétel is készült. Mindenesetre a kínait a távollétében 18 évre ítélték hazánkban - de hogy ez mennyire érdekli/érinti őt Kínában, jó kérdés.