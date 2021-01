Tulajdonosváltás után edzőváltás a DVTK-nál

Már nem Geri Gergely látja el a DVTK labdarúgó csapatának vezetőedzői feladatait. További pályafutásához sok sikert kívánunk!

Ez olvasható a DVTK honlapján, ahol már meg is nevezték a menesztett felvidéki tréner utódját.

Geri Gergelyt nemrég szerződtette a Diósgyőr Feczkó Tamás helyére, de nem sikerült felráznia a kieső helyen álló DVTK-t és mérleg így három mérkőzés, három vereség.

Az új edző a horvát Zoran Zekić lett, aki már a délutáni edzést vezeti a Diósgyőr játékosainak.

Egy kiváló eredményekkel és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező edzőt igazoltunk, aki korábban több nehéz feladatot is sikerrel oldott meg, és hiszek benne, hogy közösen sikerrel vesszük az elmúlt évtized legnagyobb kihívását

- nyilatkozta Benczés Miklós, a DVTK sportigazgatója.

Az Eszéken született 46 esztendős Zoran Zekić játékospályafutása során játszott az NK Osijek-ben majd 2004-ben bajnok lett az izraeli Maccabi Haifa csapatával.

Edzőként nemzetközi porondra vezette az eszéki csapatot, amellyel többek között a holland PSV Eindhovent is búcsúztatta, továbbá Moldovában a Sheriff Tiraspollal bajnoki címet és két kupagyőzelmet ünnepelhetett.

Dolgozni jöttem Diósgyőrbe, ahol egy hatalmas kihívás vár rám, de hiszek magamban, a stábban, a játékosokban és mindenki másban a klubban. Most nincs sok idő beszélni, mert rengeteg munka vár ránk, meg kell értetni a labdarúgókkal, hogy mit várok tőlük a pályán és a pályán kívül

- mondta első sajtótájékoztatóján Zoran Zekić.

Zoran Zekić a DVTK új edzője dvtk.eu

A Diósgyőr jelenleg az utolsó, 12. helyen áll a tabellán, 5 ponttal lemaradva a 11. Budafoki MTE-től.

Az edzőváltás előtt tulajdonosváltás is volt a diósgyőri klubnál. Leisztinger Tamás az eddigi tulajdonos, tíz év alatt sok milliárdos veszteséget hozott össze és már jóval korábban felmerült, hogy a korábban MSZP-s kötődésű nagyvállalkozó szabadulna a leginkább politikai elvárásból megszerzett klubtól. A DVTK így a mások mellett Szijjártó Pétert is megjachtoztató Szijj László érdekeltségébe került, miután üzlettársa Magyar Olivér Mátyás, a Borsodi Sport Holding Kft. vezetője mint vevő, már alá is írta a tulajdonosváltásról szóló dokumentumot.