Az operatív törzs nem javasolja a kormánynak, hogy január 11. után újra az iskolákban tanuljanak a középiskolások

Mint azt megírtuk, a csütörtök reggeli adatok szerint újabb 3068 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 334 836-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, elhunyt továbbá 127 többségében idős, krónikus beteg, az elhunytak száma így 10 325-re emelkedett.

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár az operatív törzs tájékoztatóján elmondta, az OT azt javasolja a kormánynak, hogy január 11-én hosszabbítsa meg a tantermen kívüli digitális munkarendet. Erről majd a kormány dönt, a részleteket pénteken hozzák nyilvánosságra, de az iskoláknak úgy kell készülniük, hogy marad a jelenlegi rendszer.

Elmondta, a téli szünet alatt mindenhol megtörtént a takarítás. Maruzsa közölte,

közel 20 ezer főt teszteltek le a pedagógus közül, összesen 209 pozitív esetet találtak.

Hozzátette, örültek volna, ha többen élnek az ingyenes tesztelési lehetőséggel.

A mai napon 12 óvodában van szünet, az általános iskolák közül csak 0,5 százalékban nincs oktatás. A belépéskor továbbra is zajlik a hőmérés, és a jövő héten megkapják az intézmények a fertőtlenítőszereket is.

A köznevelési államtitkár arról is beszélt, hogy

a pedagógusok közül is elsőként a 60 év felettieket oltják majd be, utána a veszélyeztetetteket, de az államtitkár azt kérte, ehhez az oktatásban dolgozók is regisztráljanak a vakcinainfo.gov.hu oldalon.